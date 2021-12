Los vecinos del barrio Mandalay, ubicado en el occidente de la capital, denunciaron una 'ola de inseguridad' y robos a vehículos de alta gama. El pasado 24 de diciembre un par de mujeres, al parecer pertenecientes a una red delictiva, escopolaminaron a un celador para poder hurtar un furgón parqueado en la calle.

En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el modus operandi de una banda delincuencial dedicada al hurto de vehículos. Los delincuentes le suministraron una sustancia desconocida al hombre que cuidaba el sector y esta, casi acaba con su vida.



Juan Zuñiga, vecino del sector, contó que "el 24 de diciembre a eso de las 2:00 a.m. dos mujeres llegan al punto de los hechos y le dan una sustancia al celador. Inmediatamente el joven cae al suelo y las delincuentes llaman a otras personas que proceden a hurtar el camión".



De la misma manera, cuenta Zuñiga, que esta no es el primer caso de robo de vehículos en el sector, por el contrario, el líder vecinal denunció que esta problemática se viene presentando desde hace mucho tiempo con el constante robo a camionetas y carros de alta gama.



Otra de las problemáticas denunciadas por la comunidad es el constante parqueo de los vehículos en la vía pública. Según los vecinos, esta situación debilita la acción de los guardas de seguridad pues "se concentran en cuidar los carros, que no deben estar ahí, y no cuidan las casas que para eso es que realmente están".