Contrató un servicio de acompañamiento sexual y terminó con su casa quemada

Un hombre que contrato a una acompañante sexual a través de una página de internet, terminó siendo víctima de una extorsión y de múltiples atentados en su vivienda, ubicada en la localidad de Antonio Nariño.

Según el testimonio del ciudadano, él y una mujer, acordaron una tarifa de 400 mil pesos por un servicio de acompañamiento en su vivienda, sin embargo, al día siguiente, esta persona le exigió cinco veces lo acordado.



"Me dirigí a una página llamada Mil Eróticos y contacté a una chica que ofrecía servicios de acompañamiento. Ella inicialmente me dijo que -el servicio- tenía un precio de 400 mil pesos, pero en la mañana me cobró dos millones de pesos. En ese momento le dije que ese valor era muy alto y que no era el acordado", señaló este ciudadano.



Tras negarse a pagar ese valor, la mujer amenazó con acusarlo con uno de sus supuestos jefes. Días después, empezó a recibir audios en su celular con amenazas e insultos.



"Lo voy a buscar hasta debajo de las piedras, y cuando lo tenga frente a frente, le voy a cortar una mano para que se acuerde de mi toda la vida", se escucha en uno de los audios enviados por uno de los supuestos extorsionistas.



La víctima también indica que las amenazas han llegado a través de comunicaciones escritas. "El miércoles de la semana pasada me levanté y encontré un panfleto en donde me decían que, si no pagaba ese valor, iban a lanzar varias bombas en mi casa".



El martes de esta semana los delincuentes cumplieron sus promesas y atacaron la vivienda de esta persona con bombas molotov y piedras. "Rompieron los vidrios del segundo piso de la casa en donde vivo con bombas incendiarias y provocaron una conflagración".



En otro audio revelado por la víctima al Noctambulo de Arriba Bogotá, se escucha cómo los delincuentes amenazan con quemar otra de sus pertenencias. "Anoche mandé a quemar su casa y espero volverlo a hacer si no me paga. También, me dijeron que había una moto ahí parqueada, (...) la próxima vez vamos por ella".



Aunque puso las respectivas denuncias ante la Fiscalía y el Gaula, este jueves en la noche, hombres desconocidos llegaron nuevamente a su vivienda y atacaron con piedras, destruyendo nuevamente las ventanas de su hogar.



Ante el temor que le ocasionó esta situación, este hombre acudió nuevamente a la policía, quienes en la noche de este jueves llegaron a la vivienda para atender su denuncia.



"Con nuestro personal de la Sijin, del Gaula y de la policía del cuadrante, hemos venido orientando y acompañando a la víctima. (...) Estamos recolectando información para identificar quiénes son las personas responsables de estos actos delictivos" indicó el mayor Aldemar Villamil, comandante de policía de Antonio Nariño.



Asimismo, las autoridades indicaron que ya tienen el número celular desde donde se realizan las amenazas y que cuentan con los audios como material probatorio.

EL TIEMPO ​- CITY TV

*Con reportería del Noctambulo de Arriba Bogotá.​