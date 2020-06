Hombre escupió a la administradora de un local por una garantía

El pasado sábado, hacia las 12 del mediodía, un hombre llegó hasta un local de servicio técnico de electrodomésticos en Colina Campestre, localidad de Suba, en Bogotá, para hacer un reclamo por una garantía. De acuerdo con la administradora del lugar, el sujeto, que llevaba mal puesto el tapabocas, la agredió verbalmente y la escupió.

"En el momento en que yo le muestro el documento que él firmó de recibido su producto, me agredió verbalmente y me escupió en la cara, ingresando saliva en mis ojos", aseguró Amparo Jiménez, la mujer afectada.



La familia de Jiménez se encuentra preocupada por la situación, ya que el agresor, quien al salir del establecimiento también rompió un computador, no cumplía con las medidas de protección individual.



"No sabemos el estado de salud de esta persona, ya que si entra a un establecimiento sin tapabocas seguramente no se cuida, lo cual en realidad nos causa demasiada incertidumbre y demasiada preocupación", manifestó Santiago Molano, hijo de la víctima.



Jiménez quiso interponer la denuncia ante las autoridades, pero, comentó, la Policía no dio una respuesta oportuna a su caso.



"Nos dijeron que ya no se puede hacer nada y nos mandaron a otro CAI, que es el CAI de Colina, ahí también nos dijeron los mismo y nos tocó ir hasta el CAI de Mazurén, pero tampoco encontramos solución" afirmó Molano.

La Secretaría de Seguridad ya está al tanto del caso y rechazó el comportamiento del ciudadano involucrado. Además, se comprometió a hacer un acompañamiento para que se tomen las medidas legales correspondientes.



"Nosotros nos pusimos en contacto con la Fiscalía y también con la señora y ella va a interponer una denuncia, precisamente frente a la Fiscalía, por este tipo de hechos y nosotros la vamos a acompañar", manifestó el secretario Hugo Acero a las cámaras de Citynoticias fin de semana.



