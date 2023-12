Hombre habría llevado a sus hijas de vacaciones para abusar sexualmente de ellas

Un hombre de 49 años de edad fue capturado este martes por la Policía Metropolitana de Bogotá, luego de que fuera denunciado por presuntamente haber abusado sexualmente de sus dos hijas de 11 y 14 años.



Al parecer, el sujeto se inventaba salidas al departamento del Tolima con la excusa de ir a unas vacaciones y estar a solas con las dos menores.

Las autoridades capturaron al sujeto en horas de la mañana de este 19 de diciembre, en la localidad de San Cristóbal, luego de que la madre de las pequeñas pusiera en conocimiento de la Policía los abusos que estaría cometiendo en contra de las pequeñas.

Según la información que se conoce hasta el momento, el padre llevaba a las dos niñas a unas supuestas vacaciones y una vez estaban en los hospedajes, les suministraba medicamentos somníferos a través de la comida para dormirlas y luego, presuntamente, cometer actos sexuales.



Aunque, las hijas no quedaban del todo inconscientes, por lo que podían escuchar y ver todo lo que pasaba a su alrededor. El hombre habría aprovechado que no eran capaces de defenderse, ya que su cuerpo no respondía.



Tras el más reciente episodio, una de las víctimas le contó a su madre lo sucedido, quien lo denunció y puso el caso en conocimiento de las autoridades competentes.



"Estas dos menores le cuentan la historia a su madre, quien inmediatamente coloca la denuncia, es así como la Policía Nacional puede adelantar todo el proceso investigativo para lograr la captura de este hombre", dijo la coronel Lizeth Casas a la prensa.



Investigan si habría cometido delitos con sus otros hijos

Se sabe que el sujeto habría tenido hijos con mujeres diferentes, por lo que tendría siete hijos en total, según la información preliminar.



Las autoridades han conseguido ubicar a los otros cinco hijos del hombre, de quienes se desconoce su edad exacta. Se adelantan las investigaciones para determinar si también habría cometido algún abuso con ellos.

