Hombre discapacitado denuncia que vecino habría querido incendiar su casa en Bosa

En cámaras de seguridad quedó registrado el ataque que delincuentes hicieron con artefactos inflamables contra la vivienda de un hombre en el barrio Brasilia, de la localidad de Bosa, sur de Bogotá.



En los videos se puede observar el momento cuando dos sujetos lanzan lo que parecen ser bombas molotov en contra de la casa para provocar un incendio. Al interior se encontraba el dueño descansando, quien denuncia que lo "querían quemar vivo".



Los hechos, que son materia de investigación, ocurrieron el pasado 18 de febrero, cuando el señor Manuel Higuera, quien se moviliza en silla de ruedas, se encontraba en el primer piso de la casa descansando.

Según relató la víctima al Noctámbulo de CityTv, ese día se había quedado dormido en el comedor, cuando de repente lo despertó el fuerte golpe de supuestas bombas molotov.



"Me dormí encima del comedor porque no quise acostarme, cuando le dieron a la puerta y mandaron las bombas hacia adentro y la candela me alcanzó a llegar", mencionó Higuera, quien se dedica a la venta informal.



Por fortuna, no alcanzó a salir herido, aunque afirmó que "todo se quemó por dentro".



Mientras el fuego empezaba a crecer, fue gracias a la rápida acción de algunos residentes de la cuadra que el hombre logró salir de la vivienda. Llegaron con baldes de agua y apagaron el fuego que amenazaba a las casas aledañas.



"Yo no podía ni abrir el portón porque todo se estaba prendiendo. Los vecinos me colaboraron", declaró al medio citado.



La hipótesis de una supuesta venganza

Según relata la víctima, el ataque sería producto de una venganza, debido a que alrededor de hace un año denunció a un vecino del barrio porque supuestamente habría hurtado elementos de un vehículo parqueado frente a la casa.



"Nosotros hicimos el reclamo y de ahí para acá ellos han tomado represalias conmigo", afirmó el denunciante.



El hecho no ha sido denunciado ante las autoridades y Manuel Higuera mencionó que teme por su seguridad y la de su familia.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Con información de Kevin Díaz, Noctámbulo de Citytv

