'Aprenda colores': hombre denuncia que patrullera inmovilizó su moto de forma injusta

Este 25 de octubre se hizo viral un video denuncia de un ciudadano quien reclamó debido a que una patrullera inmovilizó su moto. Según dijo, fue de manera injusta.



Conforme se ve en el metraje, el hombre señala que la uniformada le aplicó la sanción debido a un cambio de color del vehículo.



(Puede leer: En video: polémica por policía que apuntó con arma a comunidad y disparó al aire).

“Ella me dice que la motocicleta me la inmoviliza por cambio de color. En la tarjeta de propiedad dice blanco y negro. Yo no la veo ni verde, yo no la veo ni rosada, yo no la veo ni azul, yo no la veo ni roja”, dijo el hombre.



La patrullera, quien se identificó como Jennifer Zulay Sánchez Caicedo, con la placa de policía 094098, le señaló los colores de unas calcomanías que tenía el vehículo.

“Tiene verde, naranja, amarillo, rojo. Aprenda colores”, le respondió la mujer.



El video ha dividido las opiniones de miles de internautas.



De hecho, hay quienes señalan que la patrullera tiene razón y otros que expresan que es injusta la inmovilización.

♬ sonido original - Plan_biker @plan_biker Cuando la @Secretaría de Movilidad y su @Policía de Colombia estén trabajando en pro de la movilidad. Argumentos como estos nunca dejarán de ser motivo para llevarse una moto. #AprendaDeColoresPapito

¿Cómo actuar en un caso de abuso de autoridad?

Si bien se está esperando que las autoridades se pronuncien ante el caso, es importante saber que si usted es víctima de abuso de poder puede actuar de las siguientes formas:

Debe presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Narré de manera clara y breve los hechos, ya sea de forma verbal o escrita. También podrá presentar la denuncia de estos actos ante la organización para la que labora el empleado público y ante la Procuraduría General de la Nación.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

