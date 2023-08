Un hombre denuncia que fue víctima de presunto hurto dentro de un hospital de Bogotá mientras era atendido por una afección urgente. Afirma que su billetera con sus papeles y dinero en efectivo desaparecieron del cuarto mientras le hacían exámenes.



Se trata de José Vicente Blanco, un ciudadano colombo-francés, quien acudió a la Clínica Shaio este fin de semana por un padecimiento cardiovascular y terminó siendo víctima de un presunto hurto al interior de la institución.

Según contó este hombre a EL TIEMPO, el viernes 18 de agosto estuvo en urgencias de la Clínica Shaio por una afección cardiovascular, y lo mantuvieron en revisión durante varias horas para verificar su estado de salud. Finalmente, decidieron hospitalizarlo esa noche.



"Sobre las ocho de la mañana del sábado me llevaron a hacerme un examen que duró cuatro horas. Al regreso del examen, percibí que ya no estaba mi billetera con mis papeles y tarjetas; mis papeles personales habían desaparecido de la alcoba", dijo a este diario.

Según señala José Vicente Blanco, inmediatamente después de darse cuenta de que sus pertenencias ya no estaban en la habitación, mencionó al cuerpo médico de turno lo sucedido.



"Me dijeron que ellos no se habían dado cuenta, que no sabían nada y que tocaría llamar a servicios de seguridad", afirma.



El personal se comunicó con seguridad, quienes tomaron nota de los hechos y aseguraron que revisarían cámaras de seguridad. Sin embargo, afirma Blanco, no hubo ninguna pronta respuesta a pesar de la insistencia, quien se estuvo comunicando en la jornada del domingo.



No fue sino hasta la noche que manifestó su intensión de interponer la denuncia ante la preocupación de no tener sus documentos personales, por lo que un oficial de Policía se acercó al centro médico.



"Vino un oficial de Policía, el cual me dijo que no podía recibir la denuncia porque no estaba capacitado para eso y que tenía que hacerlo cuando saliera de la hospitalización".



Solo el martes, tres días después de la pérdida de los documentos y del dinero en efectivo, el hombre recibió asesoría de un conocido que le explicó cómo interponer una denuncia a través de teléfono en la Fiscalía.



Por otro lado, manifiesta que hasta el momento no ha recibido el registro de las cámaras de seguridad para poder conocer lo que sucedió con sus pertenencias, ni ha recibido respaldo sobre el procedimiento que debe seguir en estos casos.



"Me parece algo grave que pase esto en una institución que tiene seguridad, y que no se pueda saber qué pasó, ni nadie se haga responsable, ni nada", señaló el hombre en entrevista con este diario.

