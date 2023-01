Un ciudadano denuncia una fuerte golpiza propinada, según su testimonio, por un grupo de guardias de seguridad y en el espacio público de la reconocida Zona T de Bogotá.

El responsable de la seguridad del sitio en mención dijo que sí hubo una discusión a las afueras del bar, pero que el personal de seguridad no estuvo involucrado. Pero, el ciudadano de 28 años dijo que fue atacado por un grupo de guardias de seguridad luego de que empujó una puerta de establecimiento porque el personal le impedía salir.

Todo ocurrió a eso de las 5 de la mañana del pasado domingo 22 de enero, cuando Sebastián Arias dice que se encontraba departiendo con un grupo de amigos en la discoteca ‘Tierra Bomba’ ubicada en la calle 85 con carrera 14.



El ciudadano aseguró que, junto con dos amigos, decidieron salir del bar, pero que, en ese momento, un guardia de seguridad les indicó que no podían hacerlo debido a que había oficiales de Policía se encontraban cerca, y podían multar al bar si veían al alguien saliendo del sitio, que se supone debía estar cerrado.

“Como tenía afán de irme empujé la puerta para que me dejaran salir y lo logré, mientras que mis amigos se quedaron dentro del bar. Desde ese momento, lo único que recuerdo es estarme cubriendo de puños y patadas que me daban tres guardias de seguridad en todo en el cuerpo”, dijo a los medios de comunicación.



Dice que después salió corriendo por la calle 85 pero que pronto fue tumbado por un hombre de barba y otras personas. “No alcancé a ver cuántas personas estaban agrediéndome. Eran muchos”.

Los amigos de la víctima llegaron al sitio, lo levantaron y le ayudaron a limpiarse el rostro debido a que sangraba de nariz y boca mientras que quienes presenciaron el hecho pedían que cesara la agresión.



Arias fue llevado a Clínica del Country. Tenía lesiones en cabeza, nariz y tórax, pero fue dado de alta debido a que no presentaba heridas de gravedad. La presunta víctima presenta varios hematomas y heridas en su rostro.



Los responsables del establecimiento que aseguraron que ningún guardia de seguridad estuvo involucrado en estos hechos. “Tenemos un incidente de una riña a las afueras del sitio, pero no tenemos reporte de que algún guardia de seguridad estuvo involucrado. Queremos ser claros que dentro del establecimiento no se registró ninguna agresión en ese momento”, indicó Jorge Pachón, coordinador de seguridad de sitio.



Agregó que están dispuestos a colaborar con las autoridades, y de encontrarse algún comportamiento de este tipo por algún guardia de seguridad, se iniciará un proceso disciplinario.



La víctima interpuso una denuncia ante la Fiscalía, y espera poder tener acceso a los videos de seguridad para esclarecer lo ocurrido en este punto de la capital del país.

REDACCIÓN BOGOTÁ