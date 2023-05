Otro caso de violencia se presentó en Bogotá. Una mujer resultó gravemente herida luego de ser atacada por varias personas. Esta vez, según el testimonio de la víctima, los atacantes son los familiares de su expareja que la siguieron cuando iba rumbo a su residencia.

Fue apuñalada cinco veces y estas heridas la dejaron con un mes de incapacidad, una de ellas, la más grave, a la altura del cuello. "Yo solo les pido a las autoridades que investiguen, pues, estas personas son conocidas y me pudieron haber asesinado".

Facebook Twitter Linkedin

Los familiares de Érika solicitaron al Distrito tomar medidas para evitar actos de violencia en contra de las mujeres. Foto: Archivo Unidad Investigativa

:El violento ataque ocurrió el sábado 6 de mayo a las 9:54 de la noche en el barrio Bosa Laureles, muy cerca de varios establecimientos. "Yo llegué, estacioné mi bicicleta. Los atacantes me venían persiguiendo. Primero me golpearon y luego todo se tornó más violento. Dos compañeros me llevaron al hospital en donde contaron seis lesiones. Las más graves fueron en la laringe y en la cabeza". La víctima dice que hubo negligencia de la Policía porque no recibió apoyo oportuno por parte de las autoridades.

La mujer lleva un mes de incapacidad y ha sido intervenida en múltiples ocasiones. "La recuperación ha sido lenta, pero yo estoy haciendo caso para mejorarme pronto".

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE ANGY TELLEZ DE CITY TV