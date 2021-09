Asesinaron a un ciudadano en Las Américas por robarle el celular

Un ciudadano fue asesinado en la localidad de Kennedy tras recibir dos disparos de arma de fuego en su cuello cuando se opuso al robo de su teléfono celular.

La víctima, un hombre de 33 años identificado como Ferney Padilla, caminaba junto a un amigo sobre la avenida Cali, a escasos metros del Portal de las Américas, cuando fue abordado por dos sujetos. Los delincuentes les exigieron entregar sus pertenencias mientras los intimidaban con armas de fuego.



"Estaba con mi celular en la mano cuando llegó una persona por detrás y me lo intentó rapar; yo lo agarré duro y no me lo pudieron quitar. Cuando el compañero forcejeó para que tampoco se lo quitaran, le pegaron dos tiros", señaló el amigo que acompañaba a Ferney.



Tras herir a Ferney, los delincuentes escaparon de la zona. "Los ladrones cogieron hacia abajo de la Cali. Llamamos a la policía pero nunca llegó, por ese motivo, me tocó dirigirme hasta el portal para pedir ayudada", señaló la segunda víctima del robo, quien manifestó que fue la misma comunidad quien trasladó a Ferney hasta la enfermería del portal.



Familiares y allegados de la víctima alegaron que la ambulancia tardó más de 30 minutos en llegar a la estación de Transmilenio. Ferney alcanzó a ingresar al CAMI de Bosa, lugar en donde falleció sobre las 11 de la noche. Era padre de dos niños.



"Esta persona es trasladada hasta el portal de las Américas para recibir valoración en el dispensario médico. En este punto se solicita la ambulancia y posteriormente es trasladado al CAMI. Allí, desafortunadamente, este joven falleció", confirmó el mayor Gabriel Mancera, comandante de policía de Keneddy.



El lugar del ataque fue acordonado por funcionarios de la SIJIN, quienes asumieron la investigación del caso. "No hay tiempo que perder, se está valorando el testimonio de varios testigos y validando las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona" concluyó el mayor Mancera.

REDACCIÓN BOGOTÁ con reportería del Noctambulo de Arriba Bogotá.

