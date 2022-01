Durante el fin de semana se presentó un hecho de intolerancia por parte de un cliente del autoservicio de Mcdonald's que golpeó al empleado del restaurante por cobrarle una adición de salsas.

Al parecer, el conductor de un vehiculo de color gris llegó al resturante en Ciudad Salitre, en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá, para reclamar un pedido de comidas rápidas, y más adelante exigió una cantidad de salsas exagerada, que por políticas del lugar, no le fueron entregadas.



Juan Antonio, empleado del lugar, le comentó al cliente que las adiciones tienen un cobro de más en la factura, motivo por el que el conductor enfureció, se bajó del carro y empezó a tratar mal y despectivamente al trabajador del autoservicio, al que posteriormente terminó golpeando con un fuerte puño en su rostro.



En los videos de las cámaras de seguridad del local comercial se puede observar que el vendedor se asoma por la ventanilla de atención e inmediatamente recibe un golpe en su cara, que lo deja completamente aturdido.



Momento exacto en el que Juan Antonio recibe un golpe en su cara. Foto: Cámara de seguridad

Cuando me ve que me asomo por la ventanilla me pega un puñetazo en la cara FACEBOOK

“Llega un auto gris con una señorita y un joven, le entrego su pedido (...) me exigen salsas, le doy de tomate y mayonesa, me exige más. La señorita me pide la salsa BBQ, se la doy y el muchacho comienza a decirme que quiere 3 salsas BBQ más, le digo que se cobran adicional, comienza a decirme groserías, a tratarme mal. (...) Cuando me ve que me asomo por la ventanilla, me pega un puñetazo en la cara”, dijo Juan Antonio González, víctima de la agresión, a Noticias Caracol.



Al parecer, el hecho de intolerancia no terminó ahí, pues cuando el hombre decidió bajarse del carro para continuar discutiendo, llegaron otros empleados y el gerente de la sucursal, a quien minutos después termina golpeando también.



Momento del enfrentamiento entre el cliente y empleados del restaurante. Foto: Cámara de seguridad

Por dichos motivos, el empleado con discapacidad visual decidió interponer la denuncia de su agresión ante la Fiscalía General de la nación, para que sean ellos quienes determinen la sanción correspondiente al conductor.

