‘Bogotá puede ser una ciudad del primer mundo’: Hollman Morris

El concejal petrista Hollman Morris, quien decidió poner su nombre a consideración de las diferentes fuerzas de izquierda para la Alcaldía de Bogotá con el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), habló con EL TIEMPO sobre los temas claves que les propondrá a los ciudadanos, de cara a una campaña política que desde ya se ve que va a ser intensa, polarizada, con propaganda gris y señalamientos de todo calibre desde diferentes sectores.

De entrada, Morris tendrá que vérselas primero con su copartidario Jorge Rojas –exsecretario de Integración Social durante la administración de Gustavo Petro–, con quien ya tuvo su primer encontrón cuando Rojas anunció que era el candidato oficial de la Colombia Humana.

En todo caso, los dos irán a consulta interna y quien saque los mayores apoyos pasaría a una posible consulta interpartidista con todas las fuerzas de izquierda y de centroizquierda con el fin de elegir el candidato único.



Para comenzar, dice que su aspiración obedece a que en la política colombiana “se necesita urgentemente, de parte de los sectores alternativos, una renovación generacional”, esto es, “nuevos liderazgos”, según contó a periodistas de este diario.

En segundo lugar, Morris afirma que está convencido de que Bogotá puede ser una ciudad del primer mundo si se logran profundizar los cambios sociales que, desde la Bogotá Humana, se impulsaron durante la alcaldía de Petro.



“Yo me quiero lanzar a la alcaldía porque podemos profundizar los cambios sociales en Bogotá”, indicó, al tiempo que insistió que si hubiera mantenido esa ruta, Bogotá hubiera llegado a ser “una ciudad del primer mundo”.



Al consultarle sobre el énfasis de su campaña, precisó que les va a proponer a los bogotanos que puede tener el mejor metro para Bogotá. Aunque desde el principio se mostró conciliador y advirtió que iba a construir sobre lo construido, desestimó la realización de un metro elevado por considerar que “esa es una obra ilegal que carece de los estudios que soporten de fondo ese proyecto de movilidad”. Así las cosas, lo que le propone a Bogotá es el metro (subterráneo) “y seguir creciendo en el producto interno bruto (PIB)”.

A su juicio, la revolución de la movilidad estará encaminada a desarrollar un sistema de trenes que conecten a la ciudad con la región.

“Y esa gran revolución de la movilidad nos dispara de nuevo el PIB”, dijo el aspirante. En este sentido, propuso el tren del sur, el del norte y continuar con el RegioTram de occidente.



Al preguntarle sobre el metro elevado, dijo que “hay que construir sobre lo construido, pero no se puede construir sobre ilegalidades, porque se caen las obras, los edificios; se te caen Chirajara, Hidroituango... y las obras de infraestructura no se hacen con buena fe ni con optimismo, sino con los estudios técnicos”.



El candidato del petrismo insiste en que en los debates de control político que ha hecho en el Concejo de Bogotá han demostrado “que hoy en la práctica el proyecto del metro elevado no existe. No existen los estudios, no los han terminado. No lo detengo, le hago control político y el resultado de ese control político me dice que es ilegal, que en el caso de que yo sea elegido alcalde no puedo estar con un proyecto ilegal. En el caso de que sea elegido, lo primero que pediría es el pronunciamiento de la Fiscalía y de la Procuraduría”.



El segundo énfasis en el que va a concentrar su propuesta a los ciudadanos será la educación y para esto propone la construcción de un campus universitario en la zona occidental de la ciudad con el fin de tener 50.000 cupos para los estudiantes.



“Por ahora lo que tenemos contemplado es solventar los 50.000 cupos, luego entrará la discusión de qué carreras irían allá”, sostuvo. Sobre el tercer eje en el que viene trabajando en conjunto con su equipo de asesores, está la de “una ciudad que le apuesta a ciencia, tecnología, pero principalmente a tecnología de punta: básicamente fibra óptica”.



Por eso su respaldo al fortalecimiento de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) para que siga siendo pública.



“Yo digo que tenemos la mejor fibra óptica de América Latina, y por esa fibra óptica todas las grandes plataformas de telecomunicaciones están interesadas. No la tiene ni siquiera Miami. Hay que expandir la fibra óptica a todo Bogotá. Y esto se conecta con la educación, esto quiere decir, nuestros colegios tienen que tener la mejor fibra óptica”.



El cuarto eje lo concentró en la reserva Thomas van der Hammen. “Este puede ser el bosque urbano más grande de América Latina. ¿Con ello a qué contribuimos? Más allá de querer convertirlo en un símbolo de unas nuevas generaciones y de una nueva cultura en Bogotá, esto tiene que ver básicamente con el combate contra la amenaza más grande de la humanidad: el cambio climático. Y hoy las ciudades van en camino de combatirlo. Por eso digo que la alcaldía de Peñalosa camina en contravía de esto”.



Sin metro elevado, sin reserva Van der Hammen, como lo propone la actual administración, y sin troncales, Morris le reconoció a la Administración Peñalosa “que se mantenga en la reducción de la tasa de homicidios. Eso es construir sobre lo construido. Los ciudadanos no pueden andar armados, quitemos el porte de armas; esta administración lo mantiene y lo extiende a las armas blancas. Estupendo, ganamos todos, ganó Bogotá. Es el logro importante, esa se la reconozco”.



