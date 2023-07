El exconcejal Hollman Morris, quien todavía no se ha posesionado en el cargo de subgerente de televisión de RTVC Sistema de Medios Públicos, para cual había sido elegido por el presidente Gustavo Petro, dejó abierta aún su posibilidad de aspirar a la alcaldía de Bogotá.



(Le puede interesar: Carlos Fernando Galán confirma su candidatura a la Alcaldía de Bogotá)

(Además lea: El partido 'verde' no tendrá candidato propio para la alcaldía de Bogotá)



Mediante un mensaje que subió a su cuenta de Twitter, el periodista y también exgerente de Canal Capital en la alcaldía de Petro, contó que aún no se ha posesionado en RTVC.



Agregó que acaba de pasar unas vacaciones con sus hijos en Europa y que en el tema político recordó que hasta el 29 de julio se cierran las inscripciones a la alcaldía de Bogotá.

Para todos quienes están preguntando por mi futuro político y profesional, les quiero contar:



Acabo de pasar unas vacaciones maravillosas con mis hijos, acompañando el grado de mi hija en Ámsterdam.



Aún no me he posesionado en RTVC y en el tema político, hasta el 29 de Julio se… pic.twitter.com/b8bZEbJO1p — Hollman Morris (@HOLLMANMORRIS) July 21, 2023

“Para todos quienes están preguntando por mi futuro político y profesional, les quiero contar: acabo de pasar unas vacaciones maravillosas con mis hijos, acompañando el grado de mi hija en Ámsterdam. Aún no me he posesionado en RTVC y en el tema político, hasta el 29 de Julio se cierran las inscripciones a la alcaldía de Bogotá”, fue el mensaje que subió a su red social.



(Además lea: Elecciones 2023: nombres que suenan para la Alcaldía de Bogotá)



A comienzos de junio, en declaraciones a los medio, Morris dijo en ese momento que no era candidato al Distrito y que seguía evaluando si lanzaba su candidatura por los partidos Independientes (del alcalde de Medellín, Daniel Quintero) y la Colombia Humana.



Morris ya ha jugado este papel cuando en 2019 se lanzó a la contienda con el apoyo del Partido Unión Patriótica, Movimiento Colombia Humana y el Movimiento Alternativo Indígena y Social. En ese entonces, el excandidato ocupó el tercer puesto en las votaciones y recibió el apoyo de más de 440.000 electores.



(Le recomendamos leer: Primer efecto de candidatura de Jorge Robledo a alcaldía de Bogotá: renuncia aspirante)



De llegar a darse su inscripción, su nombre se uniría a Juan Daniel Oviedo (exdirector del DANE y aspirante por firmas), Jorge Enrique Robledo (exprecandidato presidencial y aspirante del partido Dignidad y Compromiso), Carlos Fernando Galán (exsenador y excandidato a la Alcaldía en 2019, hoy a nombre del Nuevo Liberalismo), Rodrigo Lara (exsenador y candidato por firma) y Gustavo Bolívar, que llegaría al partidor con el apoyo del Pacto Histórico.



(Laea también: Oviedo presentó firmas en la Registraduría para su candidatura a la alcaldía de Bogotá)



Las elecciones se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre y el elegido sustituirá a Claudia López.



ELTIEMPO.COM