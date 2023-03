Lo que parecía una simple discusión en redes sociales entre los mandatarios de Colombia y El Salvador por las reducciones en las tasas de homicidios de los últimos años en ambos países, terminó por centrarse en una polémica de orden distrital cuando el presidente Petro aseguró que las reducciones de este delito en Bogotá habría sido una de las más positivas de los últimos años y no a cuenta de “campos de concentración”, sino de la creación de programas de educación y espacios para que “la gente pobre deje de ser pobre”.



(Lea también: ‘El fútbol no va a parar durante la remodelación del Campín’: directora del IDRD)

Según el presidente Gustavo Petro, en la capital colombiana “pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022”. Pero esta declaración fue fuertemente cuestionada por Nayib Bukele, quien aseguró que este logro no era del mandatario colombiano y que, además, con las técnicas aplicadas en El Salvador, la cifra se habría reducido en tiempo récord y a un solo dígito.



Pero lo dicho por Petro generó una controversia en la ciudad. El primero en salirle al paso a las declaraciones del presidente fue el también exalcalde Enrique Peñalosa, quien aseguró que las cifras de homicidios durante la alcaldía del ahora mandatario no fueron del todo positivas.



(De interés: Choque entre Petro y Bukele: así fue el duro intercambio de mensajes).



¿Qué es cierto, qué no, cómo se ha comportado el homicidio durante los últimos 30 años y qué ha funcionado y qué no?

Facebook Twitter Linkedin

Comando Nocturno, estrategia de seguridad del Distrito Foto: Secretaría de Seguridad

Según datos de la Secretaría de Seguridad sobre los homicidios en Bogotá durante los últimos 12 años, las tasas más altas de asesinatos se registraron del 2012 al 2015 (durante la alcaldía de Petro), cuando se contabilizaron entre 17,8 y 18,7 homicidios por cada 100.000 habitantes.



Y entre 2016 y 2019, en la segunda administración de Peñalosa, la tasa de homicidios cayó de 17,5 a 13,9 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, una mayor reducción de la lograda por Petro.



En 2020, ya con Claudia López en el Palacio Liévano y en medio de la llegada de la pandemia y confinamientos, la tasa de homicidios siguió bajando. Se ubicó en 13,4 por cada 100.000 habitantes. Y si bien en el año siguiente hubo un aumento, es en la administración donde el crecimiento de este delito se logró contener. En 2022 se ubicó en 12,8, la cifra más baja desde 1995.

Legado en 2022



El homicidio es un tema que no está expuesto al subregistro porque los muertos no se pueden esconder FACEBOOK

TWITTER

Aunque Claudia López recibió una ciudad socialmente convulsionada, con un paro nacional y una pandemia en curso, fueron un cúmulo de acciones tanto de seguridad como de carácter social las que lograron contrarrestar la ola de violencia que se expandió durante 2019, 2020 y 2021 con la llegada de estructuras criminales internacionales que desataron una temporada de sanguinarios homicidios.



Las restricciones para parrilleros hombres mayor de 14 años entre jueves y domingo, el fortalecimiento de la Policía Metropolitana, con la llegada de 2.500 nuevos oficiales; la creación del Comando Púrpura para atender casos de violencia sexual y la inversión infraestructura educativa que generó más cupos en colegios y universidades, han permitido arrebatarle manos a la criminalidad.

Néstor Rosanía, director del observatorio de Conflicto y Paz, los motivos de la tendencia a la baja de los asesinatos no tiene una explicación, dice Risanía: podría ser porque las oficinas de cobro y el sicariato disminuyeron por la intervención de las autoridades o porque la mutación del conflicto nacional hizo que las grandes estructuras criminales dejaran de ver a Bogotá como la plaza principal y se anidó en las fronteras y, finalmente, una hipótesis que no es tan probable, es que en Bogotá las bandas se han transformado a tal punto de que los asesinatos no son una forma marcar los territorios.



No obstante, esta última teoría pierde validez cuando se observan los fenómenos de personas asesinadas, torturadas y envueltas en bolsas plásticas, que solo en 2022 dejó un saldo de 32 casos entre Bogotá y Soacha y que este año ya acumula 16.



(Puede leer: Estos son los delincuentes más buscados por homicidios en Bogotá).

El año más violento



Pero para entender el comportamiento del homicidio en la ciudad es necesario revisar los datos de los últimos 30 años haciendo énfasis en la crisis de seguridad que se presentó en 1993, durante la administración de Jaime Castro, cuando la tasa llegó a 85,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más dramática de los últimos 60 años.



Según Absalón Jiménez, experto en investigación social de la Universidad Distrital, uno de los principales problemas que tenía la seguridad de ese entonces era la baja asignación de uniformados para el cuidado de la ciudadanía. “Para finales de 1994 la ciudad contaba con 11.400 policías (7.100 menos de los que hay en la actualidad) de los cuales el 30 por ciento se dedicaba a la custodia de grandes personalidades, es decir, apenas 7.980 protegían al ciudadano común”, explicó.

Facebook Twitter Linkedin

Operativo en Ciudad Bolívar. Foto: Secretaría de Gobierno

Eso quería decir que la tasa de uniformados en la capital era de un agente por cada 5.189 ciudadanos. Hay que tener en cuenta, que para ese entonces, la población total de la capital del país era de apenas 5'484.244, según las estadísticas del Dane.



Pero lo que pasó en Bogotá durante 1993 definió el comportamiento de los homicidios en la ciudad durante los siguientes 30 años. En ese entonces, la formación de bandas criminales juveniles (con niños desde los 7 años como lo reveló un estudio del CTI en 1993) tomaron el control de localidades como Ciudad Bolívar, Suba, Rafael Uribe, Kennedy, Mártires, Tunjuelito, San Cristóbal y Santa Fe.



(Además: Este es el relato sobre el crimen de joven LGBTI en apartamento en Bogotá).



Los 50.000 delincuentes que figuraban en el inventario criminal de 1994 en Bogotá tenían un registro de 5.840 homicidios anuales, 1.460 asesinatos de niños, 1.825 violaciones y un conteo de 10.440 atracos. Además, se pudo comprobar que las diferentes estructuras criminales ejecutaron 91 actos terroristas, 121 secuestros y 1.385 torturas, según el estudio de Populattion Crissis Comite, que además destacó a Bogotá dentro de las 10 ciudades más violentas del planeta.

La ofensiva



Aunque se quieran mostrar superioridad en los resultados de seguridad de la ciudad, lo cierto es que, ningún mandatario habría logrado tales reducciones sin el trabajo de los anteriores FACEBOOK

TWITTER

La llegada de Antanas Mockus a la alcaldía en 1995 marcó un antes y un después en materia de homicidios.



Según Andrés Nieto, exsubsecretario de Seguridad, esta fue la primera vez que un mandatario estableció un plan de seguridad para la ciudad que permitió que en tan solo un año se pasara de tener 4.300 casos de homicidio a 1.600, lo que significó una reducción histórica de 72,32 por ciento en este delito.



“Antanas Mockus es el primero en el país que, en medio de una situación de conflicto armado, propone el debate de la seguridad urbana (...) e identifica las situaciones de convivencia que no eran netamente criminales y que terminan por desgastar a la Policía, como el consumo de alcohol, la habitabilidad en calle, las riñas y las lesiones personales, entre otras”, dijo Nieto.



Ahora, la estrategia de intervención de Mockus, que por primera vez logró invertir en la formación humana de la policía y poner a la ciudadanía como actor responsable de la seguridad en la capital, fue replicada por las siguientes administraciones (Peñalosa, primer periodo, y Lucho Garzón) y luego, tuvieron continuidad durante los segundos mandatos de Peñalosa y de Mockus.

No obstante el modelo sufrió varias modificaciones con el tiempo y en las dos eras de Peñalosa la seguridad tuvo un componente más diverso que estaba enfocado propiamente en la recuperación del espacio público, la generación de empleo y el fortalecimiento de la infraestructura académica e institucional, que se tradujo en reducciones de la criminalidad.



Para el final del último periodo de Peñalosa, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes había pasado de 85,2 a tan solo 13,4. No obstante, los expertos señalan que dicho resultado fue la sumatoria de los esfuerzos de todas las administraciones, que desde Mockus pusieron en el centro de la discusión la seguridad ciudadana.



“Aunque los unos y los otros quieran mostrar superioridad en los resultados de seguridad de la ciudad, lo cierto es que ningún mandatario habría logrado tales reducciones sin el trabajo de los anteriores”, puntualizó Nieto.

JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ.