La heladera que armó su empresa en un camión

Con todo en su contra, iniciando una familia, embarazada, sin muchos recursos, Wendy López Poveda, de solo 27 años, siempre ha tenido algo claro en su vida: tener su propia empresa.



Ella estudió administración hotelera y turística en un instituto porque en ese momento de su vida no había cómo entrar en una universidad de renombre y aunque le gustaron muchos aspectos de su profesión, tenía una pasión escondida, una que ni siquiera viene de su familia, una que germinaba como una semilla y a la que le echaba agua todos los días de su vida: la repostería. Mezclar ingredientes, respirar los aromas que emergían de la ollas y luego terminar con un postre delicioso en sus manos era algo que realmente disfrutaba.



Ella vive en el barrio Ciudad Montes, en el sur de la ciudad, con su esposo, su hijo y sus suegros, y por ellos, en parte, es que su mente maquinaba todos los días cuál era la fórmula para triunfar en medio de tantos problemas sociales. Claro, antes tuvo que trabajar en almacenes, en call centers, pero eso de no tener autonomía no era lo suyo. Un día decidió independizarse, así la tarea fuera de a poquitos.

Y como el gusto por la repostería no era de su familia, se las arregló para tomar cursos y hasta irse a Boyacá a aprender de la sabiduría de esos pueblos para deleitar el paladar. “Me fui a un lugar superfamoso allá, y en una jornada muy corta, aprendí a hacer muchos postres”. También es autodidacta. Buscaba por internet cuanta receta necesitara para volverse cada vez más experta en la materia.



Estando en embarazo ahorró y se compró una carpa, y con su pequeña infraestructura se iba a los parques de la ciudad a ofrecer postres los fines de semana bajo el sol o la lluvia. “Vendía postre de maracuyá, de Orio, arroz con leche y otros más”.

Otros días se iba a las ferias y fiestas de San Francisco, Cundinamarca, pero con un recién nacido no era tan fácil cargar tantas cosas, llegaba extenuada a su hogar. “Como no tenía un sitio estable, las jornadas eran muy pesadas”.



Para ese entonces, su mente no paraba de proyectarse. La idea de tener un local fijo para vender sus preparaciones comenzó a motivarla cada día más. Y lo logró; claro, siempre a punta de muchos esfuerzos diarios.



El punto de venta estaba ubicado en El Perdomo, muy cerca del sitio de residencia de sus abuelos. “Era algo sencillo que alcancé a montar con mis ahorros. Pero era bonito. Vendía postres y lo más bonito de esa experiencia era ver cómo la gente se comía mis platillos con gusto. Ahí tenía que pagar un arriendo como de 400.000 pesos. Eso fue en el 2017. Duré un buen tiempo ahí y me fue muy bien”.



Wendy López Poveda se endeudó para poder armar su negocio rodante. Sueña con tener más camiones. Foto: Archivo particular

Pero Wendy tenía muchas responsabilidades con su hijo, y al no poder estar todo el tiempo en su negocio, tuvo que contratar a un empleado. “Luego me di cuenta de que no se justificaba. Siempre me ha gustado estar en frente de mi negocio”.



Además, ya tenía en mente idearse su propia marca de helados. Le parecía que no había nada que hiciera más feliz a un niño que este postre tradicional. “Decidí ponerle Mr. Frozen. Me gustó ese nombre”. Ella es práctica y cuando quiere algo simplemente se idea la forma de hacerlo realidad. “Durante un tiempo estuve vendiendo mis helados en unos puntos fijos en almacenes de grandes superficies, pero luego me di cuenta de que tenía que innovar un poco más”. En todo esto siempre tuvo como aliada a su familia. Su esposo, sus suegros, siempre la ayudaban a hacer realidad sus ideas por más locas que parecieran.



Tuvo tiempo de pensar mil opciones hasta que se le ocurrió que tener un camión-heladería podía ser una buena opción. Empero, no fue nada fácil. A punta de ahorros y préstamos de bancos compró su primer camión, pero adaptarlo fue muy difícil.



Las plantas no tenían la capacidad de brindarle la energía suficiente que las máquinas requerían. Tuvo que consultar a muchos técnicos y gastar dinero y recursos con los que no contaba.



Además, le ponían muchos problemas para ubicarse en sitios comerciales en donde hubiera clientes dispuestos a comprarle su producto. “Eso siempre hay que hacer mucho papeleo. Muchas veces me cerraron las puertas, pero había que persistir”.



Como pudo, tuvo que conseguir otro camión, y en ese momento, el reto de adaptarlo para que fuera bonito, higiénico y rentable para su negocio volvió a comenzar.



Se consiguió a los fabricantes que hicieran eso posible. Buscó asesorías y créditos por 65 millones para costear todos esos gastos. “Pasé de vender poquitos helados a entregar unos 200 al día. Me va mejor los domingos y festivo. Eso ha sido para mí un logro muy grande. Me siento feliz”.



Pero la parte de la historia que muy pocos conocen es que ella cuando compró el vehículo no sabía ni siquiera manejar un carro particular. Y le da risa cuando cuenta esta parte de la historia porque muchos le decían que solo a ella se le ocurría.



Pero eso estuvo lejos de ser una barrera. Primero hizo el curso para manejar carro particular y lo logró, y al año, pensó que tener un conductor a su cargo no era negocio. “Entonces hice otro curso para aprender a manejar camión, y además ya tenía mi camión para practicar. No fue tan difícil. Al poco tiempo, yo ya me estaba encargando de todo. Fue una buena elección”.



Lo único es que en ese arranque sin freno de sueños llegó la pandemia, pero Wendy sabía que no podía parar, incluso en medio de las dificultades propias que le generaron las cuarentenas. “Fue muy duro porque las calles estaban vacías, Bogotá era una ciudad sin personas y sin niños en donde mis helados no se podían vender”.



Poco a poco y a medida que la ciudad se ha ido abriendo de nuevo, el negocio de Wendy ha vuelto a renacer. Ella vende helados adornados de colores y de toppings. “El precio se maneja por peso”.



Lo que más disfruta es ver la alegría de los niños al recibir un inmenso helado en sus pequeñas manos. “Eso es gratificante, y saber que he podido sacar adelante mi negocio”.



Su plan es tener varios camiones ya establecidos por todo el país. “Yo le digo a las mujeres que si tienen algún sueño, pues que trabajen por él. No es para nada fácil, pero hay mil maneras de salir adelante innovando, y si en esta pandemia y otras la gente no quiere salir, pues hay que llevarles lo que necesitan. Yo les llevo helados en mi camión”.

