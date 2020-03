Cuatro bogotanos que darían lo que fuera por trabajar por horas

"Las personas dicen que la propuesta es mala, pero uno es el que está pasando las necesidades, y trabajar por horas es una gran oportunidad; desafortunadamente, cuando no nos toca opinamos sin saber”, afirma Andrés*, un bogotano al que la angustia por no conseguir trabajo lo llevó a la depresión.



Su respuesta es la reacción al revuelo que causó la propuesta del Gobierno Nacional de implementar un modelo de trabajo por horas, en el que las personas desarrollen tareas específicas según las necesidades de las empresas o los empleadores.

Sin embargo, la idea no cayó bien para miles de ciudadanos que reaccionaron en redes sociales. Para muchos, este modelo sería un esquema que iría en contra de los derechos laborales; no obstante, la respuesta de algunos desempleados fue otra.



EL TIEMPO habló con cuatro personas que compartieron su odisea para conseguir trabajo; para ellas, la idea de trabajar por horas no es descabellada; al contrario, sería la única alternativa para poder mantenerse y ayudar a su familia.



El desempleo en cifras

Según los resultados del informe de mercado laboral en Colombia, presentado por el Dane para el periodo de noviembre de 2019 a enero de 2020, la tasa de desempleo en la capital es del 10,6 %, lo que la ubica como la ciudad con la reducción más importante en este índice. De esta tasa, el 8,9 % son hombres y el 12,4 %, mujeres.



En comparación con el mismo periodo para 2018-2019, la disminución fue de un punto porcentual.



Sin embargo, la mayoría de los ocupados siguen estando en la informalidad; según el Dane, en Bogotá hay un 54 % de población ocupada informal, y del total de este resultado, el 52,4 % son hombres y el 56,1 %, mujeres.



En este marco, la Gran Encuesta Integrada de Hogares hecha por el Dane reveló que durante el 2019, el 41 % de los trabajadores en la capital eran informales, esto equivale a 1,7 millones de personas.



Además, la tasa de desempleo en jóvenes (de 14 a 28 años) se ubicó en 19,8 %, y, aunque es una cifra alarmante, este índice también disminuyó: tuvo 3,3 puntos porcentuales menos respecto a igual periodo entre 2018 y 2019.



Además, según la última encuesta de micronegocios del Dane, en Bogotá se encuentra el 25,7 % de los micronegocios de las ciudades capitales del país; sin embargo, apenas en el 3,9 % de estos establecimientos hay más de una persona empleada.



Del 100 % de estos micronegocios, el 46,1 % tiene RUT o Cámara de Comercio, panorama que ubica a la ciudad como la cuarta con más formalidad, después de Tunja, Manizales y Armenia.

José Tibacuy, licenciado en pedagogía musical de 56 años

“Yo aceptaría trabajar por horas, muchas veces esa es la única salida que uno tiene y, ante la situación, uno no puede decir que no”.



José es egresado de la Universidad Pedagógica, ha sido profesor de música desde hace 18 años y está sin trabajo desde mayo del 2018. “Mi edad no me ha ayudado, y es una cosa que no se puede ocultar; hoy en día, si uno tiene más de 30 años ya no es apto para trabajar”, cuenta.



Pero este no ha sido el único impedimento. José es invidente, condición que solo ha empeorado su búsqueda. “Es más difícil en mi condición de ciego; incluso, yo acudo solo a las entrevistas para que sepan que puedo defenderme y desempeñar los trabajos”, advierte.

Su travesía para conseguir empleo ya casi cumple dos años. “Subí mi hoja de vida al Servicio Público de Empleo, insistí en la Secretaría de Educación, en la Confederación Nacional Católica de Educación, he participado en muchas convocatorias, he ido a entrevistas, y nada pasa”.



Relata que uno de los principales impedimentos ha sido el desconocimiento de los empleadores: “La gente no sabe que un discapacitado también puede desempeñarse en sus funciones, creen que tengo que estar acompañado, que no me puedo desplazar solo y que voy a llegar tarde, es una cuestión de negligencia más que de desconocimiento, porque ya hay mucha información”.



Además, la discriminación ha estado a la orden del día. Cuenta que lo han asignado a algunos colegios, pero al llegar lo han devuelto, tanto así que le tocó acudir a la Secretaría de Educación y ahora exige respuesta por escrito en donde le argumenten por qué no lo reciben.

Andrea, administradora de empresas de 23 años

“Si sale una oferta por horas, sería la única solución; mucha gente dice que eso está mal y que no lo deberían ofrecer, pero ellos sí tienen trabajo y les queda muy fácil opinar sin vivir esta situación”.



Andrea* se graduó en marzo del año pasado en Administración de Empresas en una universidad privada de Bogotá, y desde entonces ha estado buscando trabajo.



“Todos los días envío por lo menos dos hojas de vida, pero lo primero que exigen es experiencia. Por eso, desde que me gradué no he podido conseguir nada. Buscar trabajo es vivir en la incertidumbre todos los días”, dice.

Además, según cuenta, tener un título profesional no le ha ayudado mucho en su búsqueda, pues en la mayoría de las ofertas el pago es de un salario mínimo, sin derecho a salud o prestaciones.



“Pagué más de 70 millones de pesos en mi universidad, y ahora salgo a ganarme el mínimo o menos; eso no es justo, pero es la realidad, y lo peor es que ni siquiera consigo un trabajo con estas características”.



Andrea asegura que en todas las ofertas le han pedido demostrar experiencia, pero no ha logrado adquirirla porque en ningún lado le dan la oportunidad; y ella no es la única, pues afirmó que varios compañeros de estudio están en lo mismo.



“De nada sirve estudiar cinco años, si al final uno tampoco va a estar calificado; a muchos solo nos queda la opción de trabajar en lo que salga, así uno prefiere trabajar por horas y lograr tener algo de dinero para sobrevivir, para tener con qué comer y no quedarse esperando”.

Andrés, ingeniero industrial de 49 años

“Normalmente, las personas que dicen que trabajar por horas está mal tienen un trabajo fijo, pero para muchos es la única salida de tener una entrada mínima o un seguro, esa sería una gran oportunidad”.



Andrés* se graduó en la Universidad Incca en 1995 y desde hace más de 20 años ha estado trabajando en plantas de producción, empresas y fábricas. En su último empleo duró 12 años, pero el estrés le pasó factura.



“Me enfermé, siempre me interrumpían las vacaciones o me las pagaban con dinero, todo el día estaba expuesto a la contaminación, al ruido, a todo lo que hay en una fábrica, y tuve que renunciar, pero nunca me imaginé que iba a enfrentar esta pesadilla”, afirma con preocupación. Desde el 31 de enero de 2018 no tiene trabajo, y en la búsqueda solo ha encontrado puertas cerradas. Intentó emprender con un restaurante, pero “la falta de experiencia y una estafa hicieron que el negocio fracasara”.

Afirma que ha pasado más de 100 hojas de vida, y solo lo han llamado tres veces. “Ahora uno de los requisitos es el límite de edad, yo ya soy mano de obra de segunda mano”, dice.



A Andrés, la búsqueda de empleo le causó depresión. “Duré más de un mes sin salir de la casa, esta situación a uno lo enloquece, yo ya no quería hablar con nadie, ni contestar el teléfono, todavía no tengo trabajo, pero con la ayuda de mi familia me estoy recuperando, uno se siente pisoteado”, cuenta. Y dice que ni las deudas ni la familia dan espera. Por ahora está sobreviviendo con el sueldo mínimo de su esposa, pero todos los días no afloja en su búsqueda.

Paula, escritora bogotana de 34 años

“Trabajar por horas para muchos sería la única opción; si a mí me ofrecen cuatro horas, prefiero eso para tener con qué comer a no tener nada”.



El último trabajo de Paula* fue como librera, y, aunque apenas lleva dos meses buscando empleo, nunca ha tenido estabilidad laboral. Solo contratos temporales o por semanas, sin prestaciones, salud, ni mucho menos pensión.



“Salir a buscar trabajo es agobiante. Te vas con hambre, con frío y estás sin un peso, solo tienes lo del pasaje de vuelta; te hacen llenar formatos, hacer filas, y al final te dicen que te van a llamar, y uno sabe que eso no va a pasar; el 99 por ciento de las veces estás perdiendo el tiempo, pero uno tampoco puede dejar de buscar”, afirma.

Paula es madre de un niño de 6 años. “Le tengo que dar comida, ya debo la pensión del colegio, y ninguno de los dos tenemos seguro médico porque no tengo con qué pagarlo”, explica.

Aunque solo es bachiller, pues le tocó retirarse de la universidad, su talento en la escritura la ha llevado a ganarse más de cinco premios, el primero cuando tenía 16 años; luego, uno de sus cuentos fue destacado en el concurso ‘Bogotá en 100 palabras’; además, ya publicó un libro de poemas y ha participado en dos más. En octubre del año pasado le diagnosticaron esquizofrenia paranoide.



“Luego de eso me presenté a una entrevista; había pasado todas las pruebas, me dijeron que el puesto era mío, pero me hicieron una prueba de polígrafo y se enteraron de mi condición, inmediatamente me dijeron que no”, relata. Según ella, las personas no saben que este diagnóstico, en su caso, no impide desarrollar ninguna actividad, y que su comportamiento es absolutamente normal.



* Nombre cambiado por solicitud de la entrevistada



