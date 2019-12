Los comparendos del carro en el que Esmad subió a manifestantes

En la noche de este martes se conocieron a través de redes sociales unos videos en los que se ven agentes de la Policía y el Esmad introducir a la fuerza a dos personas en vehículos sin identificación oficial. Gracias a las imágenes se logró establecer que la placa de uno de ellos, un Chevrolet Aveo azul, es HCI264.

Al revisar en el Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional (SIMUR) se encontró que el vehículo en cuestión ha recibido tres comparendos. El más reciente, del 6 de febrero de 2018, fue por circular con la revisión tecnomecánica vencida, cuya vigencia iba hasta el día 30 de enero de dicho año.



Según el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), su fecha de expedición nuevamente fue el 8 de febrero de 2018. El vehículo no fue inmovilizado “ya que es vehículo oficial”, según cita el comparendo.



El Runt también da cuenta que al terminar la vigencia de la revisión tecnomecánica el 8 de febrero de 2019, el carro volvió a presentarse para expedir el certificado hasta el 26 de marzo del 2019.



Los otros comparendos datan del 24 de abril de 2015 y del 22 de mayo de 2012, en ambos se especificaba que el vehículo era particular para ese entonces.



ELTIEMPO.COM