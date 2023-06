El Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá llega a sus 50 años

Hoy, el mítico auditorio llega a sus 50 años y se ratifica como uno de los más importantes del país y de la región, no solo por su capacidad de asistentes, sino por su adaptación y avances en infraestructura para presentar actos de talla mundial: tiene una tarima de 18 metros de ancho, luces led, 1.695 sillas remodeladas –es el escenario cultural de este tipo de mayor aforo en la ciudad– y un sistema acústico renovado. “El teatro se va renovando según lo que los ciudadanos esperan”, asegura Hanna Cuenca, subdirectora de Equipamientos Culturales del Instituto Distrital de las Artes (Idartes).



"Es como una casa en la que crecimos", dice María Cecilia Botero. Un hogar en el que han confluido todo tipo de expresiones artísticas, desde obras teatrales hasta danzas, grafiti, conciertos y exposiciones audiovisuales. “Cada pasillo y recoveco guarda una historia diferente, buenas, no tan buenas, pero que retratan lo que ha ocurrido en la ciudad”, asegura Jesús Fabio Ruiz, 'Pecas' –un apodo que le puso Carlos el 'Gordo' Benjumea–, quien es el encargado de la iluminación del teatro desde hace décadas.



Es lunes por la mañana. El teatro está siendo acondicionado para la gran gala con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Bam Bam, Pecas y María Cecilia están hablando en el tercer piso, entre la Sala Gaitán –donde funcionaba la Cinemateca Distrital–, las oficinas administrativas y las escaleras que dan al lobby. Hace mucho tiempo no se reunían. "Tiempos aquellos", exclama la actriz. "¿Se acuerdan de cuando movimos todo para que pudiéramos montar Sugar?", pregunta Pecas. Los tres suspiran y se miran. Hay nostalgia. "Vamos a la tarima", dice Bam Bam.