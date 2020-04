El sacerdote que da misa y mueve la fe desde Instagram

Como si fuera un mandato de los cielos, al padre Luis Javier Boyacá la cuarentena por coronavirus le frenó un viaje misional a Cuba y lo dejó con sus fieles en Colombia al alcance de una cuenta de Instagram.



“Cuando llegó la cuarentena estaba a punto de irme a una misión en Cuba. Tenía todo, tiquetes, programa, planes para una temporada allá. Pero cerraron los aeropuertos y no pude viajar. Fue algo incómodo, porque estaba preparado para asumir esa nueva responsabilidad. Pero me di cuenta de que la misión aún la tenía y estaba aquí, era seguir evangelizando, seguir hablando de Dios, pero desde una red social”, relata el padre Boyacá desde una casa cural en Sopó.

Y es que en los últimos días ha estado más activo en su cuenta de Instagram (luisjavierbe), que está activa desde 2015 y cuenta con más de 13.100 seguidores que han reaccionado a las casi 900 publicaciones de este sacerdote de 28 años de la Diócesis de Zipaquirá.

“La cuenta comenzó como algo muy personal, cuando era seminarista. Luego me di cuenta de que el contenido relacionado con la fe empezó a gustar a mis seguidores. Algunos comentaban ‘padre, ore por mí’ y terminé adaptándola como una herramienta para fortalecer el diálogo con los fieles. Hoy, en medio de la crisis, es parte de la estrategia para mantener viva la esperanza”, añade el sacerdote y muestra su cuenta: hay imágenes relacionadas con la Semana Mayor, apartes de la Biblia y un par de transmisiones en vivo de celebraciones eucarísticas. Además, en sus Instragram Stories destaca otros contenidos similares y replica las iniciativas digitales de otras parroquias.



Aunque en la última década varios sacerdotes de Colombia y el mundo ya habían comenzado a explorar plataformas como YouTube, Facebook y Twitter como canales alternativos de comunicación con la comunidad católica, el aislamiento por la covid-19 reveló la fe que se estaba moviendo a través del mundo digital. Sacerdotes de todas las edades se enfrentaron al reto de grabar sus celebraciones a través de Facebook Live o de transmisiones por YouTube y otros, más experimentados y con mayor recorrido en internet, crearon contenidos especiales para la crisis. Es el caso del cura español Daniel Pajuelo, más conocido en YouTube como SMDANI (donde tiene 794.000 suscriptores), que ha creado contenidos como ‘¿Dónde está Dios en tiempos de coronavirus?’ y ‘Música para orar durante la cuarentena’. SMDANI, además está en Instagram y Twitter y busca conectarse con post y hasta con rap, compuesto y cantado por él.

Ni hablar de cómo hasta el Vaticano se ha aventurado en el mundo digital con la cuenta @PontiFex, que existe desde 2012, y con el pronunciamiento de Benedicto XVI cuando, de cara a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de ese año, afirmó en su mensaje ‘Redes sociales: portales de verdad y de fe; nuevos espacios para la evangelización’:



“Las redes ofrecen la posibilidad de compartir fácilmente los recursos espirituales y litúrgicos, y hacen que las personas puedan rezar con un renovado sentido de cercanía con quienes profesan su misma fe (...). La capacidad de utilizar los nuevos lenguajes es necesaria no tanto para estar al paso con los tiempos, sino precisamente para permitir que la infinita riqueza del Evangelio encuentre formas de expresión que puedan alcanzar las mentes y los corazones de todos”.



Esa historia de la ‘fe digital’ merece casi que un capítulo aparte. Regresando a Sopó, el padre Boyacá, con una experiencia algo más empírica, se las arregla para tener impacto en Cundinamarca y Bogotá.



“Cuando los obispos nos piden que se cerremos los templos y que no haya eucaristías presenciales, ellos mismos proponen una alternativa: usar las redes sociales y los medios de comunicación. Y eso fue un boom, sacerdotes de todo el país lo empezaron a hacer y mis seguidores en Instagram me pidieron lo mismo”, recuerda el padre.



En lo que va de cuarentena, ya ha coordinado dos eucaristías y un espacio para hacer el santo rosario encomendando a las familias al Sagrado Corazón de Jesús. Incluso, ha coordinado un acompañamiento musical que transmite, desde otro punto, canciones de fe. En alguna de sus transmisiones llegó a tener hasta 300 conectados.

Después de las eucaristías, el padre recibió fotos como esta. Los ciudadanos se la ingeniaron para recrear un espacio religioso en casa. Foto: Cortesía

Y los fieles respondieron a su manera. Algunos empotraron el televisor en la pared de manera vertical para ver el live, otros ajustaron el celular en un soporte junto a la Virgen y el rosario y otros más convirtieron la sala de su casa en una parroquia, al menos por unos minutos. Por su parte, el padre suele llevarse tarea para más tarde. “Son tantas las solicitudes de oraciones por una persona o por una situación difícil que tengo que anotarlas en una libreta”, menciona.



Las peticiones por oraciones de intercesión llegan por mensaje interno o como comentarios en sus post. En una, por ejemplo, tiene más de 40 solicitudes. Una de ellas, de Jota García, le pide orar “por los médicos y personal de salud y de servicios generales, así como el de supermercados y plazas para que la misericordia de Dios los libre de todo mal y peligro”. Otros también aprovechan para felicitarlo: “Padre Luchito, Dios te siga bendiciendo en esa gran vocación y que la Virgencita siempre sea tu guía, un abrazo”, le escribió Francy Gómez.



“A uno le da mucha alegría poder ejercer a través de estos medios y que detrás de las pantallas haya una respuesta de fe. Hay una distancia física, pero hoy más que nunca estamos unidos desde la fe y la oración”, dice, conmovido, el joven sacerdote, y agrega que, en estos días, asesora tecnológicamente a otros párrocos para que también se metan en el mundo de la fe digital.

A uno le da mucha alegría poder ejercer a través de estos medios y que detrás de las pantallas haya una respuesta de fe FACEBOOK

TWITTER

Cree, por otra parte, que esta Semana Santa es histórica y ofrecerá una experiencia. Pero guarda sus reservas con ciertas cosas: aunque da consejos y guía espiritual por Instagram, no hace la confesión. “Ese es un sacramento que debe ser presencial”, dice.



Por lo demás, habla con entusiasmo de su labor, de su cuenta y de su juventud como motor de todo. “Creo que por ser joven no me tengo que cohibir de estos medios, sino al contrario, creo que debo aprovechar la juventud, la alegría, los medios para transmitir la belleza del encuentro con Cristo”, dice. Aunque en una entrevista con la VII generación de la Escuela de Periodismo, entre risas, reconoció una especie de tentación: “Tengo una muy buena relación con el celular, especialmente con el Instagram. A veces me doy duro porque creo que estoy pecando, en verdad le dedico mucho tiempo”. Pero Dios, seguramente, sabrá perdonarlo.



ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes