El último golpe en Bogotá de 'El Tío', protagonista del Robo del Siglo

Alias el Tío es quizá uno de los ladrones más famosos de la historia moderna de Colombia. Se le conoce, principalmente, por el millonario golpe a la sede de Valledupar del Banco de la República, el 16 de octubre de 1994, donde logró sacar, en compañía de un grupo de experimentados delincuentes, 24.072 millones de pesos (unos 30 millones de dólares) sin hacer un solo disparo.



Esta historia se convirtió recientemente en una serie que impactó al mundo por el ingenio y capacidad de este asalto. Años después, los protagonistas de esta historia quedaron tras las rejas, incluido su líder. Sin embargo, recuperaron su libertad, y se volvió a saber de ellos por un secuestro de tres horas por el que lograron conseguir un millón seiscientos mil de dólares en Bogotá.

(Le puede interesar: Así se robaron $ 24.000 millones de un banco sin hacer un solo disparo)

Ocurrió el 28 de julio del 2016, en Engativá. Tras meses de inteligencia, alias el Tío preparó un grupo de delincuentes de su confianza, muy experimentados, para llevar a cabo un plan milimétrico. La idea consistía en instalar un falso retén al paso del gerente financiero de una empresa multinacional que había entrado en la lista Clinton.



El Tío supo que, por cuenta de estar en la lista, la empresa, que no dejaba de facturar, no podía cambiar el dinero que movía en dólares, y empezó a almacenarlo en sus propias instalaciones, en un centro comercial del norte de la ciudad. Investigadores de este caso sospechan que alguien dentro de la compañía facilitó esta información, que fue bien aprovechada.



“Cuando sale de su casa, lo abordan falsos policías e integrantes del CTI, que le manifiestan que tiene problemas judiciales. En el vehículo le dicen que lo llevarán a la oficina de Andrómeda y que allá podrá hablar con su abogado. En el camino le vendan los ojos, lo ingresan a una vivienda y le dicen que es una oficina de cobro y que tiene que pagar 15 millones de dólares, que si no paga eso le matan a su familia”, explica un agente del Gaula de la Policía de Bogotá que lideró la difícil tarea de seguirle la pista a este famoso criminal.

(Además: 'El robo del siglo' es una de las series más vistas en el mundo)

Todo estaba cuadrado. Al gerente financiero lo obligaron a llamar al encargado del dinero para que dijera que finalmente había conseguido quién cambiaba los dólares, y que debía llevarlos a una dirección cerca de Unicentro, en el norte de la ciudad. Si decía algo del secuestro, lo asesinarían a él y a sus familiares.



El dinero acordado (finalmente un millón 600 mil dólares) fue llevado hasta el lugar fijado y, media hora después de esto, el gerente financiero fue abandonado en la avenida Boyacá con calle 53. El golpe, al parecer, había sido perfecto. No quedó ningún rastro. El lugar donde instalaron el falso retén no tenía cámaras de seguridad, y todos los integrantes usaron celulares y sim card nuevos; seguirles el rastro no iba a ser una tarea fácil.



Las autoridades se enteraron del caso una vez el gerente de la empresa informó que había solicitado el dinero porque había sido secuestrado. Los investigadores se concentraron en tres puntos clave, dónde lo secuestraron, dónde entregaron el dinero, y dónde soltaron a la víctima.



Con información almacenada en antenas de telecomunicaciones lograron identificar la línea celular de donde salieron las llamadas para acordar el pago, y establecieron una conexión entre seis líneas telefónicas. Sin embargo, no habían identificado a nadie detrás de estas. Un error de uno de los asaltantes fue el que definió el rumbo de esta investigación.



“Se les descargó un celular y usaron una sim personal, y quedó el número de quién era, se lograron ubicar dos objetivos, e interceptamos”, sostuvo el agente del Gaula. El 2 de agosto del 2017 dos personas fueron capturadas por estas labores. Ninguno de los dos quería colaborar. Manifestaban tener miedo de quien los había contratado, porque era alguien, según ellos, muy peligroso.



Meses después, fueron capturados otros presuntos participantes del secuestro, y uno de ellos decidió hablar. Cuando iba a hacer sus aportes a la investigación de la Fiscalía, estando en la cárcel, se murió, supuestamente por retención de líquidos. La investigación quedó en ceros de nuevo. La frustración se apoderaba de los investigadores, hasta que finalmente, uno de los primeros capturados decidió romper su silencio.



“No tenía muy bien los datos pero sabía que esa persona vivía cerca a Bulevar Niza, que había participado en el robo del siglo del banco de la República de Valledupar, del banco Agrario de Bogotá y uno en pasto. Nos dijo que le decían alias El Tío”, dijo el investigador.

(Para seguir leyendo: Perder la vida por una bicicleta: el riesgo de pedalear en Bogotá)

ÓSCAR MURILLO

REDACCIÓN BOGOTÁ

​En Twitter: @OscarMurillom