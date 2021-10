La historia detrás del mural de Falcao en Ciudad Bolívar

Cuando May Rojas y Luisa Sabogal le pidieron permiso al señor Célico Medina para pintar la fachada de su casa, jamás pensaron que ese mural con la cara de Radamel Falcao García llegaría a ser visto por tantas personas.



“Soy de Fontibón, pero cuando llegué a estas montañas, me enamoré. Al pisar por primera vez estas calles noté algo: me di cuenta de que no había color”, le dijo May a EL TIEMPO.



Este artista tiene 22 años y vive desde hace siete en la parte alta de Ciudad Bolívar. Al escuchar cómo habla de su barrio, de sus calles y de las personas que lo habitan, es fácil intuir por qué los propietarios de varias viviendas dejan que sus paredes se conviertan en un lienzo.



Luisa tiene una obsesión que la impulsa a levantarse día a día a pintar: quiere cambiar el imaginario que existe sobre su barrio y sobre los artistas urbanos. “No venimos solo a pintar un mural, también queremos generar sentido de pertenencia en la comunidad y amor por nuestro territorio”, dijo.



Ambos son los líderes de Bogotá Colors, un colectivo artístico creado en el 2015 al que ellos definen como “una aventura callejera”. Con este proyecto, y con el firme convencimiento de que Ciudad Bolívar es un territorio de paz lleno de gente pujante y talentosa, también impulsan el turismo a través de un corredor artístico, el cual se encuentra a pocos metros de la estación Mirador del Paraíso de TransMiCable.

May tiene 22 años y vive desde hace siete en la parte alta de Ciudad Bolívar. Foto: Camilo Castillo. EL TIEMPO

Uno de los murales que hacen parte del plan de expansión de esta idea es el de Falcao García. Un grafiti ubicado en la esquina de la calle 71I sur con carrera 27H, en la casa de la señora Clara Leal y de su difunto esposo, el señor Célico Medina. Allí también vive su hijo Leandro, su yerna Leidy y sus nietos Felipe, Manuel y Leidy.



Aunque la pieza artística se hizo conocida la semana pasada, el Tigre ya cumple diez meses en la pared de esta vivienda. May y Luisa comenzaron a pintar el 20 diciembre de 2020 y cuatro días más tarde finalizaron la obra.



“Me compartieron esta foto. No me queda más que agradecer a la persona o personas que lo hicieron. También al que prestó la pared. Y a la persona que tomó la foto. Está ubicado en el barrio Paraíso, Ciudad Bolívar, Bogotá. Gracias, y aprovecho para exaltar su talento”, señaló el delantero del Rayo Vallecano el viernes pasado.

Me compartieron esta foto. No me queda más que agradecer a la persona o personas que lo hicieron. También al que prestó la pared. 😁 Y a la persona que tomó la foto. Está ubicado en el barrio Paraiso, Ciudad Bolívar, Bogotá. Gracias y aprovecho para exaltar su talento. 💯💯 pic.twitter.com/jLlRyTiu87 — Radamel Falcao (@FALCAO) October 22, 2021

Para May (@mayrojas.bc), leer este mensaje “fue como un sueño”. Dice que sus amigos le avisaron y que al ver el texto escrito por el Tigre, no lo podía creer. “Yo no sé si él (Falcao) sabe el impulso que nos da para seguir pintando, para nosotros es muy inspirador”, dijo el artista. “Fui muy feliz al ver la publicación. Además, fue gratificante e inesperado, y nos hizo sentir muy privilegiados. El mensaje de Falcao nos ayudó a entender que todo el esfuerzo por intentar cambiar la cara de Ciudad Bolívar a través del arte ha rendido sus frutos”, comentó Luisa.

La familia Medina Leal vive en la casa en donde está ubicado el mural. Foto: Camilo Castillo. EL TIEMPO Este mural es también un homenaje para el señor Célico, dueño de la casa. Foto: Camilo Castillo. EL TIEMPO May, Luisa, Jack y Sebastián hacen parte de Bogotá Colors. Foto: Camilo Castillo. EL TIEMPO

La idea del mural fue concertada entre varias personas. “Le hicimos una entrevista al dueño de la casa y realizamos un sondeo con la gente de la cuadra. Como artistas no queremos pintar algo que solo nos guste a nosotros, por eso queríamos plasmar algo que toda la comunidad sintiera como propio, y qué mejor que una persona que inspira con su legado”, explicó May.



Pero más allá del significado explícito de la imagen, hay una historia de fondo que le da un sentido especial a la pintura. “El señor Célico no pudo ver el mural terminado, murió un día antes de que termináramos de pintar. Ahora siento que esta obra también es un homenaje para él”, señalan.

Su esposa fue la encargada de supervisar y de ver la obra terminada. “A mí me gusta la iniciativa porque muestra una nueva imagen del barrio”. Aunque la señora Clara admite que no tiene mucho tiempo para ver a la Selección Colombia, reconoce la importancia del futbolista para sus nietos. “Falcao me parece un caballero, una gran persona y, sobre todo, un héroe para los niños”, expresó.

Luisa Sabogal se dedica al arte urbano desde hace cinco años. Foto: Camilo Castillo. EL TIEMPO

Otro factor que conecta a la comunidad del barrio El Paraíso con Bogotá Colors es que todas sus obras son autogestionadas y no cobran un peso por ellas. “Cuando ganamos alguna convocatoria o nos sale algún contrato, destinamos un porcentaje de las ganancias para comprar vinilos, latas de pintura y brochas. Los vecinos a veces nos colaboran con el tema del almuerzo o con la pintura. Por ese motivo, se ha creado un lazo afectivo con las personas”, señalan.



Para el futuro, May y Luisa continuarán trabajando en el corredor artístico, que actualmente cuenta con 20 murales. Además, están impulsando un proyecto llamado ‘Los colores de la montaña’, una iniciativa que busca involucrar el deporte, el arte y el turismo a través de un festival. “Buscamos conectar a El Mirador y a El Paraíso con cinco murales y un torneo de parkour. También vamos a tener una feria de emprendimiento para la parte rural de la localidad. Queremos luchar para que Ciudad Bolívar se convierta en un destino turístico imperdible”, concluyó May.

