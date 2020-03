Seis meses tras el ‘Invisible’, jefe de banda de sicarios

Varios hombres de inteligencia de la Policía estuvieron durante seis meses siguiéndole la pista a ‘Cristian’, el jefe de expendedores de alucinógenos en El Amparo y en la zona de la Central de Abastos de Bogotá, sin encontrar el más mínimo detalle sobre ese delincuente, que se había convertido en el terror de los visitantes del sector.



Solo conocían su alias. Pero preguntar por ese nombre generaba miedo, espantaba a consumidores, recicladores y clientes que frecuentan la zona. “No se metan con ese sujeto”, era lo que le advertían a quien intentara averiguar algún detalle de este delincuente o de su red de sicarios.

“Parecía un hombre invisible, y así también lo llamaban. Todos sabían que existía, pero nadie decía conocerlo”, dijo uno de los investigadores que se infiltró en la zona camuflado como habitante de la calle.

La investigación comenzó a finales de agosto del año pasado, motivada por una serie de homicidios en el sector. El objetivo era identificar al jefe de la banda que se suponía era la responsable de esos hechos. Y aunque no les tomó mucho tiempo saber su alias, ‘Cristian’, no tenían ningún otro dato. Necesitaban una foto, conocer sus movimientos y su entorno. Pero eso no era fácil. El hombre mantenía bajo perfil y se movilizaba en bicitaxi. Siempre en el mismo vehículo azul y solía usar tapabocas.



Cristian Camilo Parra, de 35 años, es su nombre de pila. Su infancia la había pasado en el barrio Barranquillita, en Kennedy, y comenzó como un cascarero, como se le conoce a quien se roba todo lo que parece una oportunidad de convertir en unos pesos. Desde un anillo o un reloj hasta un celular o una bicicleta.



Su actividad delincuencial lo llevó a vender drogas, al servicio de alias Laura Lizeth, la líder de la banda de ‘los Curuba’, que poco después, ante una guerra entre bandas, debió huir. Ese vacío fue aprovechado por ‘Cristian’, quien ya venía dando muestras de que no tenía límites. Cuando estaba en sano juicio les disparaba a las piernas a sus víctimas, solo con la intención de dejarlas heridas o para enviarles un mensaje a sus enemigos. “Eso lo disfrutaba. Solía decir que quien podía matar tenía el poder”, cuenta un investigador.



Pero cuando se encontraba bebiendo o incluso drogado, quien se le atravesaba en el camino podía correr peor suerte. Ese fue el caso de dos mujeres que, en medio de una persecución a un jíbaro, murieron como consecuencia de los disparos a quema ropa que les hizo con su Smith Wesson calibre 38.



Solo a finales del quinto mes de investigación los agentes encubiertos lograron identificar a uno de sus hombres de confianza. Se trataba de ‘Cariñito’, un joven de 20 años que venía siendo entrenado como sicario y que se perfilaba como otro sanguinario delincuente.



‘Cariñito’ además podía vender 500.000 pesos en drogas en un día.



Tras ese encuentro, un informante les dijo a los investigadores: “Van bien”, lo que les dio la señal de que esa era la pista que debían seguir. Pero un día, uno de los infiltrados obtuvo una información clave. ‘Cristian’, quien ya había ampliado su negocio a la localidad de Rafael Uribe Uribe, iba a beber en un bar del sector. Ese día lograron hacerle una foto. Después solo era cuestión de esperar la oportunidad. Fue así como un par de semanas después, a finales de febrero, una nueva información les indicó a los investigadores que planeaba una reunión con sus hombres en una casa de Bellavista, en Patio Bonito.



Borracho y drogado llegó a la cita y fue capturado junto con siete personas más, entre ellas tres mujeres, y hoy responde por tres de 20 homicidios que habría cometido.

