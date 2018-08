El amor de una humilde mujer hizo que Jack volviera a ‘caminar’

Es domingo y en el parque de Las Cruces, carrera 7.ª con calle 1.ª E, Jack, el perro de raza french poodle que al parecer fue atropellado por un bus y que terminó en una improvisada silla de ruedas hecha con tubos de PVC, correas y llantas de plástico, conmueve a todos los transeúntes.

Luz Marina Velandia, vecina del barrio Santa Bárbara Central, cuenta que recogieron al animal hace unos quince días en la calle 2.ª con carrera 10.ª, cuando regresaba de compras. Después de cruzar la calle y al cambio del semáforo, recuerda, sintió que un bus de TransMilenio alcanzó a golpear a uno de los perros que deambulan por esa zona.



De inmediato se devolvió y con varias de sus vecinas, entre ellas Blanca Cecilia Chávez, lo levantaron y lo llevaron a casa. Las dos mujeres pensaron que estaba reventado y que le quedaban pocas horas de vida. Pero se equivocaron.



Luz Marina y Blanca Cecilia viven en el mismo vecindario y las dos tienen perros. Cuando llegaron con el herido y con Luna, la compañera inseparable de Jack, todos comenzaron a ladrar.



Lo primero que hicieron, cuentan, fue envolverlo bien, calentar agua y limpiarle las heridas. El perrito se quejaba del dolor por el golpe en la cadera. Esa noche no pudieron dormir.

Al otro día, Luz Marina, vendedora de dulces en el centro de la ciudad, salió a pedir ayuda económica e hizo una colecta para llevarlo al veterinario. El médico le aplicó varios medicamentos para el dolor y le formuló medicinas.



“Gasté como 75.000 pesos”, recuerda. También le dijo el médico que el animal necesitaba una operación en la cadera o una silla de ruedas para salir adelante.

Con el paso de las horas y el cariño de la mujer, el animal se fue reponiendo de las heridas.



Y con la ayuda de su esposo, Mario García, y la del tocayo, Mario Tobón, comenzaron a diseñar una silla de ruedas con un arnés para poder ayudar a ‘caminar’ al herido. Después de muchos ensayos, lograron dar con el diseño de una silla improvisada.



Ayer EL TIEMPO estuvo en su casa y conoció a los otros siete perros que, dice, son recogidos de la calle y algunos otros regalados. “Ellos ladran, pero no muerden”, dice, y comienza a nombrarlos: “En mi cama duermen las dos Lunas, Tonny, Jack, Mateo y Morita. Y los tres grandes, Estrella, Sccubby y Tayson se quedan en el taller de mi esposo”, cuenta la mujer, oriunda de Manizales.



La mujer explica que Jack y Luna eran perros falderos, pero que probablemente los arrojaron a la calle quizá porque nos los aceptaron en algún apartamento.



Ahora a ella le da miedo que se lo quiten y que por su situación médica le pongan una inyección letal. “Y eso no aguanta, no lo permito. O es que acaso se está muriendo; mírenlo, es muy lindo”.



El abandono y el maltrato de perros en la ciudad son evidentes, comenta ella.

Según el Instituto de Protección y Bienestar Animal, entre enero y el 15 de julio de este año se han atendido 600 urgencias veterinarias mientras por casos de crueldad y maltrato, entre otros, han sido atendidos 2.202 animales.



Luz Marina y Blanca Cecilia piden una ayuda con la comida y los medicamentos de Jack. Celular 3209566393.



REDACCIÓN BOGOTÁ