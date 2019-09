Abusaba de su hijastra y cuando lo descubrieron, desapareció

Verónica* lo volvió a intentar. Se volvió a enamorar después de haber fracasado en una relación. Tuvo una pareja por varios años que le dejó a su primer hija, su niña consentida. Creyó que esa sería su familia para siempre, pero las cosas no funcionaron y mamá e hija se quedaron solas. Esa pequeña, risueña y alegre, la animaba siempre a salir adelante.



Así lo hizo, ingresó a una escuela de belleza, se graduó y con el tiempo pudo consolidar su propio salón, en la localidad de Bosa, donde siempre ha vivido. Ella es de San Bernardino, un barrio de calles estrechas del sur de la ciudad, donde los vecinos son amigos. Justamente de una de esas amistades de vecindario surgió una nueva relación. Su hija tenía tres años.

Ese hombre, conocido de mucho tiempo por la familia, era todo lo que había soñado: atento, detallista, respetuoso.

Además, quería a su hija como si fuera propia. Le ayudó a criarla, la vio crecer y la pequeña aprendió a quererlo como si fuera su padre. Por fin, Verónica tuvo la familia que siempre quiso. Dos años después, tuvieron un hijo. Sin embargo, el idilio se fue acabando, la relación se fue enfriando, los problemas de pareja se hicieron insoportables y cuando la niña tenía 9 años y el niño 4, se separaron.



Pese a eso, quedaron en buenos términos. Él podía llevarse a su hijo cuando quisiera y, como fue casi el papá de la niña, también salía con ella.



“Había mucha confianza, mis papás lo querían como a un hijo aunque no teníamos una relación. Era solo por los niños que hablábamos, pero no veía que fuera a pasar algo”, empieza su relato esta mujer antes de revelar la situación más difícil que ha tenido que vivir.



Un año después de que empezaron las salidas de su expareja con los niños, su hija empezó a comportarse de una manera diferente. Sin embargo, más allá de eso, no tenía razones para sospechar que algo andaba mal.

Esta mujer, quien vive con su hija de 13 años y su hijo de 8, espera que haya justicia en su caso. Foto: Archivo particular

Pasaron tres años de esa manera hasta que un hecho, a finales del 2018, llamó la atención de Verónica, la niña recién cumplía sus 13 años.



“Realmente ella tuvo dos veces su menstruación consecutiva, pero como ella es prematura, yo creía que tenía sus periodos muy irregulares. Nunca me llegué a imaginar lo que pasó”, suelta con voz temblorosa la mujer.



Aunque las autoridades no lo confirmaron, Verónica y su familia están seguros de que la niña quedó en embarazo y tuvo un aborto involuntario debido a los abusos de los que fue víctima por parte de este hombre.



“Realmente, como pasó mucho tiempo, Fiscalía o Medicina Legal no dijeron lo del embarazo, pero, como familia, concluimos que era eso”.



A principios del 2019, madre e hija empezaron a hablar. La pequeña no tuvo más miedo pese a las intimidaciones de las que confesó ser víctima.

Él venía abusando más de dos años consecutivos a mi hija, la tenía amenazada, le hacía cosas terribles. Él le estaba haciendo eso prácticamente desde los 10 años FACEBOOK

TWITTER

Según Medicina Legal, en la mayoría de los casos de abuso a menores de edad en el país, el victimario suele ser alguien del círculo íntimo de la víctima y el lugar más frecuente del ataque es la residencia.



“El grueso de ellas son del género femenino que no superan los 13 años de edad. Para el año 2017, se registraron 23.798 casos de presuntos delitos sexuales, que contrastan con los 12.485 casos del año 1999”, se lee del más reciente informe de Forensis de Medicina Legal.



Verónica continúa su relato: “Él venía abusando más de dos años consecutivos a mi hija, la tenía amenazada, le hacía cosas terribles. Él le estaba haciendo eso prácticamente desde los 10 años”, contó Verónica, quien al enterarse de la situación, confrontó a su excompañero y lo denunció penalmente.



“Mucha gente lo distingue acá en el barrio, y apenas se enteró de la denuncia y de que nos enteramos de todo, se escapó. Lleva como seis meses desaparecido. Lo único que se sabe es que no está en Bogotá porque se enteró que lo están buscando, la Fiscalía tiene el caso”, afirmó.



En este momento la niña está asistiendo a una fundación donde la ayudan a superar este episodio. El niño no tiene un apoyo psicológico pero, según su mamá, está muy dolido con su papá.



“Él siente que nos abandonó, pero no sabe la historia como tal, apenas tiene 8 años. Pero es muy inteligente, porque sí sabe que su papá le hizo cosas a la hermana, aunque no sepa qué tan grave es”, narra.



*Nombre cambiado a petición de la fuente.

Ruta de atención a mujeres

En la Secretaría Distrital de la Mujer manifestaron estar prestos a orientar a esta madre y a su hija en todo lo que requieran.



Para ello, explicaron, cuentan con la Ruta Única de Atención para mujeres víctimas de violencias, a través de la cual pueden informarse sobre a dónde acudir en casos de violencias de género, cómo y dónde solicitar orientación, atención en salud, medidas de protección o cómo acceder efectivamente a la justicia.



“Cuando las mujeres estén ante una situación de emergencia deben llamar a la Línea de Emergencias de Bogotá 123, o en caso de requerir información u orientación telefónica, y si su vida no corre peligro inminente, pueden comunicarse con la Línea Púrpura Distrital 01-8000-112-137. Esta línea telefónica es gratuita y funciona las 24 horas del día los 365 días del año”, explicaron en la entidad.



Conozca aquí la ruta que debe seguir, paso a paso.



ÓSCAR MURILLO

EL TIEMPO

En Twitter: @oscarmurillom