La historia de hombre de 70 años que duerme en el aeropuerto con su mamá de 90 años

En medio de la trajinada jornada que día a día se vive en el Aeropuerto El Dorado, donde unas 50.000 personas circulan a diario, un hombre de 70 años y su madre, de 90, llevan cinco meses sentados en la terminal aérea en busca de ayuda.



El hombre, cuyo nombre es César Augusto Facciola, le contó a Noticias RCN que con su madre, doña Beatriz, han permanecido en la mismas bancas durante casi medio año, y casi todos los días tienen la misma rutina.



Normalmente salen en horas de la mañana a buscar algún lugar para bañarse y conseguir comida, para luego regresar a las frías sillas del aeropuerto.



"Tenemos un itinerario que está entre las 5:30 de la tarde y las siete de la noche como llegado. Siempre estamos aquí, en las misma bancas, y salimos a las seis en punto de la mañana al sector de Chapinero", dijo Facciola.



Doña Beatriz en el aeropuerto El Dorado. Foto: Archivo Particular

Doña Beatriz cruza sus pies y recuesta su cabeza sobre sus manos para descansar en la silla.

Sin embargo, su hijo comentó al noticiero que "la posición del cuerpo no es la normal para el reposo. Se inflaman las piernas, la circulación de la sangre no es la misma, hay dolores musculares, muchas veces la columna duele".



El hombre agrega que su madre a veces "tiene altibajos" y "se desespera".



"Hemos tenido unos momentos de hambruna terribles... pensé en suicidarme", añadió Facciola.

¿Por qué terminaron en el aeropuerto?

El hombre comentó que la difícil situación económica por la que terminaron en la terminal aérea se derivó de un negocio fallido de 600 millones de pesos hace tres años.



"Fue un negocio con unos vehículos de carga, todo el negocio era legal, pero al final, cuando di mi dinero, se esfumaron", comentó.

Facebook Twitter Linkedin

El Distrito ya está al tanto de la situación. Foto: Archivo Particular

Según Noticias RCN, el Distrito ya conoce su situación. Sin embargo, para el hombre ir a un asilo de ancianos no es opción.

​"Uno tiene que enfrentarse a un entorno supremamente difícil. Veteranos de calle, expresidiarios. Mi madre me dice: 'Usted me lleva a un sitio de esos y me mata' ", indicó Facciola.



El adulto mayor añadió que espera encontrar trabajo, sin embargo, sabe que está en una posición difícil.



"Manejando empresas, haciendo proyectos económicos, también en la vida jurídica.. hombre, nadie quiere a un viejo de 70 años así tenga toda la vitalidad", concluyó.

REDACCIÓN BOGOTÁ