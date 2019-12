‘No hubo amenazas, pero sí persecución’: hijo del alcalde de Sutatausa

Un disparo en la cabeza acabó con la vida de José Humberto Rodríguez Quiroga, alcalde electo del municipio de Sutatausa para el periodo 2020-2023.



En la noche del lunes, Rodríguez venía solo, en flota, desde Bogotá. Había estado en una reunión de la Policía para todos los alcaldes de la región, y estaba a pocas cuadras de su hogar, en el barrio Tolima. A las 7 p. m.. cuando iba caminando, fue abordado por dos sujetos quienes abrieron fuego con una pistola con su silenciador e inmediatamente huyeron del lugar.

“Fue terrible. Estábamos al frente de la casa. Tuvimos que verlo en el suelo, herido. Lo trasladamos al hospital de Ubaté y luego a la Clínica de La Sabana, en Chía”, relata su hijo Julián Rodríguez. En la clínica se activó el protocolo de reanimación y se hicieron todos los esfuerzos por salvarle la vida. Sin embargo, Rodríguez falleció a las 11:10 p.m..



La comunicación oficial de la clínica indicó que Rodríguez, de 51 años, presentaba una "heridad de gravedad por proyectil de arma de fuego en cráneo".

Ni su esposa, ni sus tres hijos, ni ninguno de los 5.258 habitantes de este municipio ubicado al norte de Cundinamarca podían creer lo que había sucedido. Allí, prácticamente, todos son vecinos y ‘compadres’.



La Fiscalía asumió la investigación. Ya hay un equipo de investigadores del CTI y la Sijín para investigar a los responsables. Por su parte, el comandante de la Policía de Cundinamarca, el coronel Necton Borja, le confirmó a EL TIEMPO que se descarta la presencia de disidencias, autodefensas o redes criminales en esa zona, por lo que se investiga la responsabilidad con otro tipo de autores. Comentó, incluso, que en la reunión con la Policía, Rodríguez no había hecho mención de ninguna amenaza o preocupación por su seguridad.



Prueba de eso fue que llegó y se fue solo en una flota: no tenía esquema de seguridad ni carro. Recordó, además, que hay una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita resolver el crimen que enluta al departamento.

Ahora, este es un hecho desconcierta por su contexto. Sutatausa es un territorio principalmente rural, en el que sus pobladores se dedican, sobretodo, al cultivo, al pastoreo, a la ganadería y a la minería. Queda a unos 80 kilómetros de Bogotá, saliendo por el norte, y es parte de la provincia de Ubaté. Allí, como se dice coloquialmente, ‘no pasa mayor cosa’.



En la última década la tasa de homicidios ha sido en cero en varias ocasiones (2008 y 2012, por ejemplo), siendo la muerte violenta algo muy poco frecuente. En 2018, según el reporte oficial de Medicina Legal, fueron asesinados un hombre y una mujer en todo el año. El histórico se comporta igual: en 2017 hubo un caso; en 2016, dos; en 2015, dos; y en 2014, dos.

Sutatausa es un municipio de 5.258 habitantes ubicado a casi 80 kilómetros de Bogotá, en el norte de Cundinamarca. Foto: Archivo EL TIEMPO.

Y en estas elecciones, en las que participó Rodríguez (con el aval de Cambio Radical y el respaldo de la Alianza Verde y el ASI) y ganó con 1.525 votos, tampoco se detectó nada anormal. Sutatausa no estaba entre los municipios con riesgo electoral, según el mapa oficial de la Misión de Observación Electoral.



La familia de la víctima tampoco notó nada fuera de lo normal en esos meses de campaña, salvo una especie de ‘persecución’ que jamás escaló a amenazas directas.



“Todo comenzó bien. Mi papá siempre trató de que todo marchara de manera pacífica con los otros dos candidatos y sus seguidores. Pero en los últimos meses hubo ataques a través de redes sociales: nos mandaban mensajes con burlas y ofensas. En la calle algunos opositores también nos trataban mal. A mi papá le trataron de abrir tres procesos en contra para desestabilizar la campaña. Pero no resultaron porque no tenían nada que ver. Él era solo un contratista”, comenta su hijo Julián.



En vida, su padre se refirió públicamente a uno de los procesos. El hijo de uno de los candidatos denunció ante el Consejo Nacional Electoral que Rodríguez estaba inhabilitado por cuenta de un contrato con la Gobernación de Cundinamarca.

El CNE, a través de la resolución 6502 de 2019, aseguró que los argumentos no procedían y no había inhabilidad. El contrato era de prestación de servicios y se ejecutaba en lugares externos a Sutatausa.

Por lo demás, Rodríguez no tenía ningún problema con nadie. Ya había sido alcalde de Sutatausa entre 2012 y 2015 y todo el municipio lo conocía. “Le fue muy bien en ese periodo. Era cercano a todos y muy servicial. Gestionó muchos recursos y obras. Invirtió en el coliseo y en el puesto de salud municipal. Adquirió una patrulla, una ambulancia y un bus nuevo. Es quizá la persona más noble que yo he conocido. Podían tratarlo mal y él siempre trataba de calmar las cosas”, enumera su hijo y agrega que, en esa época, se hizo cercano a Jorge Rey, actual gobernador de Cundinamarca, y a Nicolás García, el recién electo para ese cargo.

Tanto Rey como García se pronunciaron en las últimas horas sobre el asesinato. Rey rechazó los hechos y García trinó “con tristeza en el corazón recibo la noticia del asesinato de mi amigo y alcalde electo”.

El presidente Iván Duque también se pronunció frente a los hechos:

El alcalde actual, Hugo Orlando Santa, estaba preparándose para entregar el municipio a las manos de quien, hace cuatro años, se lo había dado. “Estamos tristes y consternados con esto. Este es un municipio tranquilo, de paz y José Humberto era un líder amistoso, conciliador y carismático. Ya habíamos comenzado proceso de empalme. Acá todos los funcionarios somos amigos”, aseguró el Alcalde quien, ayer, decretó ley seca hasta la mañana del viernes. Hay refuerzo policial y presencia militar en el sector.



Este viernes, decenas de habitantes del municipio salieron a despedir a quien no llegó a ser alcalde. En la tarde, el cuerpo llegó a Sutatausa, para ser velado en el salón comunal. Las honras fúnebres serán este jueves a las 2 de la tarde en la parroquia San Juan Bautista y Rodríguez será enterrado, finalmente, en el cementerio local.



Lo que no es claro en este momento es quién estará al frente del municipio para 2020. Lo más lógico, según el actual alcalde, es que se convoquen elecciones atípicas, puesto que hay una falta absoluta por una causal contemplada en el artículo 98 de la ley 136 de 1994, que dicta la norma con relación a la organización de los municipios. Mientras eso sucede, dice, el gobernador tendría que nombrar un alcalde encargado.

