¡Ojo! Hoy hay Hip-Hop al Parque: Conozca los cierres viales y desvíos 

Este sábado y domingo se celebra el Festival Hip Hop al Parque en el Simón Bolívar. A propósito del evento, la Secretaría de Movilidad recomienda tener en cuenta los cierres viales y desvíos autorizados por el sector.

Habrá cierres en ambas calzadas de la calle 63 entre la carrera 60 y la avenida carrera 68 entre las 9 a.m. y las 10 p.m. ambos días.



Tampoco estará habilitada la ciclorruta por la calzada sur de la calle 63 entre carrera 60 y 68.

Los desvíos

Con este cierre, vienen varios desvíos autorizados.



• Los usuarios que circulan en sentido norte – sur por la av. carrera 60 y toman la av. calle 63 al occidente deberán continuar por la av. carrera 60 al sur y av. calle 53 o av. calle 26 al occidente.



• Los usuarios que circulan en sentido oriente – occidente por la av. calle 63 deberán tomar la av. carrera 60 al sur y av. calle 53 o av. calle 26 al occidente.

• Los usuarios que circulan en sentido occidente – oriente por la av. calle 63, podrán tomar la av. carrera 68 al sur y av. calle 26 al oriente.



• Los usuarios que circulan en sentido norte – sur por la av. carrera 68 y desean tomar la av. calle 63 al oriente, podrán continuar por la av. carrera 68 al sur y av. calle 26 al oriente.

• Los usuarios que circulan en sentido sur - norte por la av. carrera 68 y desean tomar la av. calle 63 al oriente deberán tomar la av. calle 53 al oriente.

Recomendaciones

• Si va a ir a Hip al Parque, elija llegar en Sitp o TransMilenio. Evite hacerlo en carro particular.



• Si no va a asistir, pero va a pasar por ahí, planee su recorrido con anticipación



• Siga las indicaciones de la Policía de Tránsito, del personal de la organización y de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas, con el fin de minimizar el impacto que la actividad pueda ocasionar.



• Preste atención a la señalización que la organización del evento dispondrá para informar acerca de los cierres y desvíos viales.



• Prefiera los modos de transporte no motorizados como la bicicleta e ir a pie, así como del transporte público.

