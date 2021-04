Hinchas de Nacional protagonizaron aglomeraciones

Una aglomeración de cientos de hinchas de Atlético Nacional se reportó este domingo en inmediaciones del estadio de Techo, en la localidad de Kennedy, minutos antes de que se llevara a cabo el compromiso entre este equipo de fútbol y la Equidad Seguros, que se disputó a las 8 p. m. como uno de los juegos de los cuartos de final de la liga colombiana.

Hasta el lugar de los hechos llegaron unidades de la Policía de Bogotá y funcionarios del Esmad, que trataron de persuadir a los aficionados para que no se aglomeraran, teniendo en cuenta los riesgos de contagio que esto representa en medio del tercer pico de la pandemia.



(Además: 'No está permitida ninguna aglomeración': Claudia López sobre el paro)



Después de varios minutos, los hinchas se retiraron y por fortuna no se reportaron enfrentamientos o desmanes más allá del bloquea de las vías que rodean el centro deportivo. Sin embargo, los comerciantes sí expresaron su malestar ya que, según explicaron, ellos sí cumplieron con las normas establecidas por las autoridades.

“Por lo menos 3.000 hinchas sin uso de tapabocas consumían licor, lamentablemente el Gobierno Distrital no hizo nada”, comentó un comerciante que cerró temprano ayer su establecimiento. A la medianoche se publicó el decreto con todas las medidas que empezaron a regir en la ciudad para contener el avance del virus.

