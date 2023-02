Martín Peñalosa, hijo del reconocido político colombiano Enrique Peñalosa, denunció por medio de su cuenta de Twitter que fue víctima de robo en la capital del país. De acuerdo con su relato, le quitaron su celular, el cual pudo ubicar, pero no recuperar.

El pasado 5 de febrero, Martín comunicó que había sido víctima de robo en Bogotá y que no era la primera vez que le sucedía. Después del hurto, se cree uno de los delincuentes encendió el dispositivo y a el joven le llegó la ubicación.



“Ayer me robaron el celular en KFC y acá tengo la ubicación de donde está. Es la segunda vez que cuando me roban el celular, aparece después en esta cuadra”, escribió Peñalosa junto a un mapa con el lugar dónde se encontraba el dispositivo.



Y agregó: “Toda la ciudad sabe que acá llegan los celulares robados y no se hace nada. ¿Soluciones?”

Según se logra ver en la imagen, el celular llegó a la calle 10 sur con carrera 15, un lugar en el que hay establecimientos comerciales.



Martín Peñalosa contó que, luego de que le llegara la notificación de la ubicación, se dirigió con una patrulla para recuperar su celular; sin embargo, no se pudo hacer nada.



“Fui a la ubicación, me acompañó una patrulla de la estación ahí cerca. Apenas me fui lo volvieron a prender y me llegó la ubicación en la misma cuadra. El ladrón cagado de la risa porque nada se puede hacer”, dijo.

Fui a la ubicación, me acompañó una patrulla de la estación ahí cerca. Apenas me fui lo volvieron a prender y me llegó la ubicación en la misma cuadra. El ladrón cagado de la risa porque nada se puede hacer. pic.twitter.com/IqIbX75Zxo — Martín Peñalosa (@Martin_Penalosa) February 6, 2023

El joven resaltó que no es un “problema menor” y que incluso va más allá, pues “los que le compran los celulares a los ladrones y atracadores son los que alimentan, que genera homicidios, apuñaladas, hostigamiento y una sensación de inseguridad para todos los ciudadanos. ¿Por qué tenemos que vivir asumiendo que nos pueden robar y apuñalar en cualquier momento?”, escribió en otro tuit.

Los que le compran los celulares a los ladrones y atracadores son los que alimentan que genera homicidios, apuñaladas, hostigamiento y una sensación de inseguridad para todos los ciudadanos. Por qué tenemos que vivir asumiendo que nos pueden robar y apuñalar en cualquier momento? — Martín Peñalosa (@Martin_Penalosa) February 6, 2023

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

Redacción EL TIEMPO