El prestigioso colegio Helvetia en la ciudad de Bogotá fue vinculado recientemente con un caso de acoso estudiantil a un menor de edad, quien fue agredido por sus compañeros incluso de manera física, situación que lo llevó a ser diagnosticado con depresión y ansiedad.



Ahora, un nuevo testimonio, que se suma a la denuncia pública hacia el colegio, salió a la luz.

La funcionaria de la ONU Juliette de Rivero, representante en Colombia para los Derechos Humanos, afirmó que su hija también fue víctima de bullying dentro de la institución educativa y que ante su caso tampoco tuvo respuesta del colegio.



Rivero explicó que su hija empezó a estudiar en la mencionada institución cuando tenía 11 años de edad, sin embargo, empezó a evidenciar patrones de conducta extraños en su hija.



"A inicios de septiembre del año pasado, ella empezó a tener pánico de no querer subirse en la ruta, de no querer ir al colegio, de tener fuertes dolores de estómago justo antes de tener que ir al colegio", explico en diálogo con Noticias Caracol.

Ante la evidente situación, Juliette exigió al colegio Helvetia una respuesta frente a la situación y tomar las acciones pertinentes. No obstante, según ella, no tuvo respuesta de su petición.

Facebook Twitter Linkedin

Esta situación pone en alerta a varias instituciones del país a estar pendientes de sus estudiantes. Foto: Néstor Gómez

Según explica, el colegio le respondió que eran incidentes aislados de agresión escolar, así que decidió hacer su experiencia pública ante la respuesta de la corte constitucional ante el caso del joven, en el cual expresan que el colegio tiene que hacer un acto de reparación.



(Puede leer: Proyecto de ley busca combatir problemas de salud mental de jóvenes desde el colegio).



“A pesar de las reiteradas veces en que la accionante acudió a la institución vía correo electrónico, en las cuales, si bien no individualizó a los presuntos agresores, manifestó la preocupación por la situación de su hijo, el (colegio) se limitó a responder de forma ambigua y generalizada a las inquietudes de la accionante e incluso a recomendarle al niño que no anduviera solo por las instalaciones del plantel”, dice el fallo.



Finalmente, Juliette finalizó siendo enfática en que, como madre de familia, desea ser una persona en la que sus hijos puedan confiar para que, cuando ocurra un hecho de este calibre, el niño pueda acudir sin miedo a sus padres: “Créanle a sus niños y busquen soluciones alternativas para sus niños, si su hijo o su hija no va bien, algo le está pasando. Talvez no lo pueden expresar porque lo que están viviendo en tan violento que no lo pueden decir”.



La funcionaria añadió que su hija nunca le contó cuáles eran las palabras que los niños le dijeron. “Para los niños no es fácil. Ella se demoró mucho tiempo en decirme y cuando lo dijo se escondió debajo de una sábana para hacerlo”, señaló en medio de lágrimas para el medio en mención.

¿Qué ha dicho el colegio?

Martín Kleiner, presidente de la junta directiva escolar del colegio Helvetia, afirmó por medio de un video que la institución reconoce haber cometido fallas y que estos hechos los tomaran como una oportunidad de enseñanza y mejora. "El problema del bullying y el acoso es un desafío de nuestra sociedad e implica un reto enorme para el sistema escolar de Colombia y para las madres y padres de familia", concluyó.



Asimismo, Martin Kobel, rector del colegio, afirmó que están tomando acciones que incluyen consultas psicológicas, procesos disciplinarios y sanciones a los estudiantes implicados.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias