La abogada María Angélica Durán Valbuena, hija de Jorge Durán Silva, quien se desempeñó como concejal de Bogotá desde 1978 al 2019 por el Partido Liberal denunció un grave caso de abuso sexual y violencia intrafamiliar.

Dice que durante casi dos años sostuvo una relación y que su pareja la agredió el 12 de mayo de 2018, propinándole golpes, puños y patadas. A ella le fue otorgada una incapacidad médico legal de 40 días con secuelas médico legales pues su visión, entre otras partes de su cuerpo se vieron afectadas.

El 21 de mayo de 2018 María Angélica puso en conocimiento estos hechos ante la Fiscalía General de la Nación. Solo hasta el 4 de junio de 2021 el ente acusador imputó al implicado por el delito de violencia intrafamiliar, que tiene una pena de cárcel de 6 a 14 años cuando el maltrato físico y psicológico se le produce a una mujer.

No obstante, la víctima dice que le llama la atención que la Fiscalía no le imputó el agravante por haberse propinado la agresión contra una mujer, quedando entonces la pena de prisión a imponerle al implicado de 4 a 8 años. Además, como el presunto victimario no tiene antecedentes, la pena que impondrá el juez, dice, será solo de 4 años de cárcel.



María Angélica explica que no valieron sus declaraciones y los dictámenes de Medicina Legal que evidencian que fue abusada sexualmente el mismo día de los hechos, estando en incapacidad de resistir.

María Angélica Durán Valbuena poco tiempo después de ser golpeado. Foto: Archivo particular

Denuncia que después de haber sido agredida física y psicológicamente como lo acreditaron las peritos, psiquiatras y psicólogas, de la misma Fiscalía, el ente acusador solo hasta agosto de 2022 compulsó copias a la Unidad de Delitos Sexuales para que investigara al indiciado. “A la fecha no ha pasado absolutamente nada en ese proceso. De hecho, la compulsa de copias, inicio de investigación por el delito sexual, se dio porque un nuevo abogado así lo solicitó", dijo la víctima.



Durán dice que el abuso sexual al que fue sometida después de haber quedado golpeada son de suma gravedad y aclara que estas pruebas ya obran en el expediente; incluso varios de los intentos de suicidio que ha tenido María Angélica.

“Cuando él me pegó yo tenía el ojo morado con la carne y sin diente, y ese día me levanté llorando y empezó a tener relaciones conmigo, se me puso encima y me dijo ‘yo nunca en mi vida me había comido una persona morada’, pero yo estaba en shock”.

La víctima denuncia que sufre en este momento de estrés post – traumático clásico con alteraciones del sueño, experiencia de reedición y reviviscencia de los hechos, que síntomas han sido de difícil control y que aún hoy algunos permanecen activos.



María Angélica relata episodios traumáticos. Recordó que mientras sostenía una videollamada por FaceTime con su pareja y le reclamó por los golpes, los morados, el diente partido y demás agresiones, este empezó a masturbarse en vivo y en directo mientras le indicaba que estaba excitado sexualmente. Esto, dice la víctima, ha generado en ella ideación suicida. Se ha intentado quitar la vida en varias oportunidades.



Por ahora está a la espera de que el proceso por violencia intrafamiliar avance toda vez que, desde que el indiciado fue imputado el 4 de junio de 2021 no ha avanzado el proceso. “Con relación al delito sexual, la Fiscalía no ha hecho nada”, dice la víctima.



María Angélica es abogada de la Universidad del Rosario. Ha laborado en el sector público de tiempo atrás, y ha sido asesora de viceministros, secretaria privada de la viceministra del Interior, abogada de la Dirección Nacional de Planeación, entre otras.



REDACCIÓN BOGOTÁ

