Después de un mes de protesta y bloqueo a la Central Hidroeléctrica del Guavio, en el oriente del departamento de Cundinamarca, hubo acuerdo con las comunidades, que exigían que mejores vías de comunicación en la región.

El acuerdo se logró en una reunión a instancias del Ministerio del Interior y en la que participaron los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente, las gobernaciones de Cundinamarca y Boyacá, las empresas Enel Colombia y EPM y los líderes de las manifestaciones en el municipio de Ubalá.



Tras el acuerdo, las comunidades empezaron de inmediato a levantar los obstáculos que había instalado para impedir el paso en tres zonas a la central hidroeléctrica más importante del país.



El primer bloqueo que se levantó, tras concoerse la noticia del acuerdo, fue el localizado en Mámbita, en el municipio de Ubalá. Se esperaba que los manifestantes de las otras dos zonas de bloqueo confirmaran si levantaban o no las cuerdas y barreras que habían instalado.



Los bloqueos comenzaron hace 35 días, lo que impidió en un principio que los operarios de la Central Hidroeléctrica El Guavio entraran para realizar mantenimiento a las unidades de generación.



De hecho, esta dificultad llevó a que cuatro salieran de funcionamiento en la súltimas semanas. La última dejó de operar en la madrugada de este jueves. Solo quedaba una turbina generando energía yh su mantenimiento estaba programado para el 27 de septiembre, a más tardar, y si no se lograba realizar, la central iba a dejar de generar.



(El paquete de obras para superar los bloqueos a la hidroeléctrica del Guavio)



Según Guillermo Pineda, uno de los líderes de la protesta en Mámbita, Cundinamarca, las partes se comprometieron a entregar 4.500 millones de pesos para hacer los estudios y diseños de la vía que de Santa María conecta con Medina.



Las comunidades estaban exigiendo que les pavimentaran las vías de comunicación de la región. Y habían puesto como condición que ese proyecto se incluyera en el plan de desarrollo nacional.



Con este acuerdo, la compañía Enel Colombia, que opera la central hidroeléctrica del Guavio, puede volver a realizar el mantenimiento rutinario a las unidades de generación de energía eléctrica.



Cabe recordar que la Gobernación de Cundinamarca había anunciado esta semana un paquete de obras en infraestructura vial de esta región, donde está localizado el municipio de Ubalá, en el cual se encuentra la central hidroeléctrica.



El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, le había dicho a EL TIEMPO que el 29 de septiembre se adjudicarán 50.000 millones de pesos en la rehabilitación de la vía troncal del Guavio, que va de Gachetá a Ubalá. Estos recursos hacen parte del programa Plan 500 que busca la rehabilitación de igual número de kilómetros de vías.



También señaló que se van a destinar 5.000 millones de pesos adicionales para obras de muros de contención y otros 4.000 millones para placas huellas en vías del municipio de Ubalá.



Igualmente, según el mandatario seccional, hay otros 15.000 millones para la apertura de la vía que del sector de Algodones conduce a la vereda El Japón, en Paratebueno, en el pie de monte llanero.



“Apenas la tengamos lista, esta vía se vuelve alterna al Llano”, afirmó García, quien recordó que las protestas de las comunidades son en los accesos a la central hidroeléctrica y buscan exigirle a Enel Colombia “hacer los aportes que ha prometido y que no les ha cumplido”.



En el caso de la pavimentación de las vías que reclaman los habitantes de la región del Guavio, el gobernador de Cundinamarca señaló que Enel Colombia había manifestado la intención apoyar con los recursos para los estudios y diseños, los cuales, según estima, pueden costar alrededor de 4.500 millones de pesos.



Eugenio Calderón, gerente de Generación Eléctrica de Enel Colombia, le dijo a este diario que la intención es colaborar con la maquinaria que mantienen en la zona y aportar recursos para contribuir con una solución.



La compañía indica que, con base en información de la gobernación, la pavimentación de vías puede costar entre 300.000 y 500.000 millones de pesos. “Por esta razón estamos trabajando en conjunto con el Gobierno Nacional para encontrar soluciones”, dijo Calderón.



El directivo de Enel Colombia confirmó que este jueves queda “indisponible” la cuarta unidad de generación de la central y que si el 27 de septiembre no se le hace mantenimiento a la quinta unidad -la última que continúa funcionando-, esta no quedará disponible, con las afectaciones que eso tiene para la confiabilidad del sistema interconectado.



La Central Hidroeléctrica del Guavio cuenta con cinco unidades de generación de 250 megavatios de energía eléctrica cada una y dos de 5 megavatios cada una. En total genera 1.260 megavatios.



REDACCIÓN BOGOTÁ