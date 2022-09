En 1980, con el inicio de las obras de la central hidroeléctrica de El Guavio en Mámbita, en Cundinamarca, los habitantes de Santa María, en Boyacá, creyeron que por fin tendrían la posibilidad de ver su vía pavimentada.



“Era un proyecto muy grande y pensábamos que nos iba a traer progreso. En la escuela nos decían que por fin los dos municipios tendrían una carretera decente, y hoy, 40 años después, las cosas siguen igual”, dice Jaime Lopera, habitante de la región.

Lopera sostiene que la vida se ha tornado un suplicio a causa de las casi tres horas que se tardan para ir de un punto al otro. Para muchos, bloqueos como los que se iniciaron el 11 de agosto en la vereda El Retiro de Santa María, luego de que un tramo de la vía cedió y dejó un cráter de un metro de ancho y dos de profundidad, lo que motivó los bloqueos en Mámbita, son la única forma que tienen para ser escuchados.



“Desde antes de que se empezará a construir la hidroeléctrica veníamos solicitándole al gobierno departamental que nos arreglaran la vía, pero no fue posible. Este tramo, en Santa María, es el más importante porque si no se arregla, no se puede llegar a Mámbita”, dice Pablo Cifuentes, que vive al lado de la carretera.



Recorrer esta vía de 25 km es una odisea. Hundimientos, deslizamientos y tramos encharcados y angostos son algunos de los problemas. Son 17 tramos que se consideran críticos en 18 km que corresponden a Boyacá y 36 en los 92 restantes, que son de Cundinamarca.



Si bien es común ver maquinaria pesada en la vía, esta solo se encarga de retirar material y aplanar algunos trayectos. Justamente, es la falta de un proyecto definitivo para su rehabilitación lo que ha sumido a las dos poblaciones en una lucha por su supervivencia.



“En Mámbita no hay hospital. Si hay una emergencia, toca bajar por esa vía y esto se convierte en un paseo de la muerte. Además, cancelaron la única buseta que subía por acá. Estamos atrapados en el pasado”, asegura Estrella Martínez, dueña de un negocio de ropa en el centro de Mámbita.



Pero con los bloqueos la situación no mejoró. Al contrario, se generó un fragmentamiento mayor entre comunidad de ambos municipios y contratistas de la central, y ocasionó afectaciones económicas. “Pero así nos ha tocado siempre. Si no bloqueamos, no nos escuchan”, agrega Martínez.



Y es que para muchos, ese es el precio que deben pagar para que las autoridades no los olviden. Para la mayoría, no tener una vía afecta muchos aspectos de la vida.



“Tener la vía así no solo es un problema para sacar las cosechas, también lo es para atraer turistas o que los niños vayan al colegio”, dice Pilar Almonacid, habitante de Mámbita que se enteró de los acuerdos en su casa y espera que esta situación una a al municipio con los trabajadores, a quienes, a diferencia de muchos, no considera invasores.



Los habitantes de la región no sólo esperan que el gobierno les cumpla, sino que la relación entre ellos y los contratista de la central, fragmentada desde hace decadas, mejore y se cumpla aquella promesa de progreso que les hicieron hace 20 años cuando la Hidroeléctrica empezó a funcionar.



Pero no todo es felicidad en la provincia del Guavio. Así como hubo gente a favor del acuerdo logrado, representantes del municipio de Santa María quedaron inconformes con lo pactado.



"Ellos fueron y negociaron lo suyo y nos dejaron jodidos. Parece que no han entendido que lo que pasa acá los afecta allá", dice Cifuentes.



Por ahora, los bloqueos en este tramo de la vía persisten y para poder llegar hasta Mámbita, los operarios tendrán que utilizar la vía alterna por Ubalá.

CAMILO ANDRÉS CASTILLO - Enviado especial al Guavio

Redacción EL TIEMPO