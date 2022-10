Dos jóvenes ingenieros eléctricos de la Universidad Manuela Beltrán crearon un artefacto tecnológico para que las personas con discapacidad visual puedan identificar los colores de una manera más rápida. Este se encuentra en el Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (Ciapat), donde hay diferentes soluciones para esta población.



El Ciapat, ubicado en la capital, en el campus de la institución de educación superior, es una iniciativa de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (Oiss), que tiene sedes en España, Argentina y Colombia, y busca favorecer la autonomía personal de los adultos mayores y de las personas con diferentes discapacidades o situación de dependencia en los países iberoamericanos.



Allí, en los últimos cinco años, los estudiantes de carreras como ingeniería biomédica, software, eléctrica, mecatrónica e incluso de fonoaudiología y terapia ocupacional han creado alrededor de 120 soluciones entre fáciles –que se pueden hacer en casa– y complejas –que ya requieren de maquinaria o herramientas específicas– para ayudar a mejorar la calidad de vida de personas que tienen algún tipo de discapacidad y adultos mayores.



Este centro es una iniciativa que une dos mundos y todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica y la inclusión de personas en situación de dependencia, es un punto de encuentro entre los grandes fabricantes, los nuevos fabricantes –que son los estudiantes– y las personas que tienen la necesidad de alguna asistencia puntual en el día.



De acuerdo con Andrés Cárdenas, ingeniero biomédico y director del Ciapat, este lugar es además un museo donde mostramos ese tipo de tecnologías, desde la silla de ruedas básica con todas sus versiones para usos, para complejidades tecnológicas, hasta las versiones que se pueden hacer en casa, porque la idea es darles alternativas a las personas. “Este es un proyecto social en dos vías, hacia las personas y hacia las empresas, que es donde pueden promover sus productos”, dijo.

Cárdenas también explicó que con los diferentes trabajos que llevan a cabo buscan promover que los espacios sean inclusivos para todo el mundo, teniendo en cuenta que las necesidades de las personas están divididas en diferentes momentos (la vida diaria, la rehabilitación, movilidad, de educación, tecnologías de comunicación, recreación, herramientas y hogar).



“Esperamos poder tecnificar cada vez más los dispositivos, la mayoría de los que tenemos acá son de bajo costo y de alto impacto, pero se requiere cada vez más participación de la tecnología; entonces, algo que nos ayudaría mucho es la participación de entornos internacionales con el apoyo de tecnologías y que nos ayuden a crearlas, porque la mayoría de dispositivos que llegan a Colombia son importados, y se requiere más creación acá”, puntualizó Cárdenas.



En cuanto a una de las más recientes creaciones con las que cuenta el Ciapat, el dispositivo que le permite identificar los colores a personas con discapacidad visual, fue creado en medio de la pandemia y se compone de un módulo de identificación que son sensores infrarrojos que le llevan la información a un procesador que después va a enviar una señal a un motor que conecta con un octágono impreso en 3D.



Juan Sebastián Saldaño, de 25 años, ingeniero eléctrico de la Universidad Manuela Beltrán y creador del artefacto tecnológico, le dijo a EL TIEMPO que este tuvo varias etapas (diseño del circuito, de la infraestructura y la construcción) y que el desarrollo duró dos años.}



Este es el artefacto que los estudiantes crearon para las personas con discapacidad visual. Foto: Loren Valbuena / El Tiempo

Según contó Saldaño, él junto a su compañero Anderson y su tutor de proyecto, Javier Romero, en la primera etapa para el diseño del circuito utilizaron el sensor TCS3200 –un detector de color– que trabaja tomando la frecuencia del color y la traduce en unas señales cuadradas y las envía a un microcontrolador (Atmega328p).



“La magia de todo esto se realiza con un algoritmo de clasificación, acá se introdujo la parte de inteligencia artificial supervisado, es decir, usamos varios colores y les hicimos una medición a cada uno, salió un ponderado y se registraron en el microcontrolador”, explicó Saldaño.



En este dispositivo, los jóvenes implementaron ocho colores (rojo, amarillo, azul, naranja, morado, verde, blanco y negro) y diseñaron un octágono del sistema Constanz –técnica de identificación de los colores por el tacto–, y en cada cara de este plasmaron un símbolo que es posicionado por el motor del artefacto cuando se pone un color.



Carol Pinilla, de 19 años, estudiante de terapia ocupacional y quien tiene discapacidad visual, le dijo a este diario que este dispositivo ha sido muy útil porque en la vida diaria se necesitan los colores, por ejemplo, para saber cómo combinar la ropa o identificar cosas similares en las que lo único que cambia es el color.



Aunque para identificar colores ya hay alternativas, Pinilla dijo que son varias personas en esta condición que salen solas y aún no hay nada en la ciudad que les avise qué bus viene o está próximo a llegar, por lo que le gustaría que algún día se creará una tecnología para esto, pero además que varios aparatos tecnológicos que les sirven a ellos para mejorar su calidad de vida son muy costosos.

Carol Pinilla haciendo uso del artefacto para reconocer los colores. Foto: Loren Valbuena / El Tiempo

“Ojalá este nuevo artefacto se pueda implementar como una herramienta en la que no solo tengamos acceso acá en la universidad, sino que otras personas lo puedan tener porque es una necesidad de muchos, no solo nosotCarol Pinilla haciendo uso del artefacto para reconocer los colores.Foto: Loren Valbuena / El Tiemporos que tenemos discapacidad visual, sino también quienes son daltónicos”, agrega Pinilla.



Por su parte, Cárdenas adelantó que tienen varias ideas para perfeccionarlo, una de ellas es mejorar la parte del octágono, ya no mostrar ocho colores sino 16 o 24, y que ya no sea un solo cilindro sino dos o tres. Pero, además, crear uno portátil que sea más fácil de utilizar y se pueda llevar a todos lados.



En esto coincidió Saldaño, quien dijo que este es un primer prototipo y hay que seguir trabajándolo y perfeccionarlo; no obstante, aseguró que es un buen comienzo y una experiencia gratificante.



Cabe mencionar que en el Ciapat no se vende ningún tipo de productos, sino que se crean dispositivos para las diferentes necesidades y se busca que las empresas o emprendedores creen esos mismos modelos y los comercialicen. Sin embargo, en las redes sociales de Ciapat Colombia hay tutoriales de soluciones efectivas que se pueden realizar en casa.



También en las instalaciones de este lugar crearon un apartamento que busca promover todo lo que es la adaptación del entorno a través de la arquitectura y la tecnología para ser más inclusivos; este tiene un sistema domótico y biométrico con silla de ruedas, caminador, piso antideslizante, barandas de apoyo, esquinas de muebles, mesones bajitos o adaptables, braille, entre otros.

Los próximos proyectos del Ciapat

El director del Ciapat dijo que a los estudiantes desde el primer semestre les enseñan metodología de la investigación y los motivan a entrar a semilleros, y por eso llegan a este centro a apoyar desde las diferentes disciplinas y a crear diferentes soluciones para personas en condición de discapacidad y adultos mayores con sus propios recursos o los de la universidad.



Actualmente, unos estudiantes de ingeniería de software, biomédica y fonoaudiología trabajan en las adaptaciones de un carro para sordos, debido a que ya están aprobando las licencias para personas con esta condición; entonces, lo que buscan es hacer adaptaciones en las que, por ejemplo, el vehículo les muestre a estos conductores en una pantalla o con luces que viene una ambulancia, una patrulla o los bomberos y que sean capaces de diferenciar cuál de estos es el que viene y tener los cuidados.



LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com

