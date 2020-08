¿Quiénes son los asesinos de las hermanas Olmos?

Abuelo y nieto llegaron la noche de este martes a la casa, en un inquilinato del barrio Villa Mayor, en el sur de Bogotá, después de un viaje que emprendieron el lunes y en el que concretaron un negocio de unas reses. El señor es ganadero y el joven, de 15 años, lo acompañó, como acostumbra hacerlo en estos casos.

Este hombre, más que abuelo, es como el padre de este menor, y también lo era de sus hermanas, Alejandra y Julieth Olmos, de 18 y 21 años de edad, a quienes encontraron sin vida cuando ingresaron a la habitación que compartían en este lugar.



El abuelo se hizo responsable de los tres después del fallecimiento de su padre, y, eventualmente, por su trabajo, las jóvenes se quedaban solas en este lugar. Según las primeras investigaciones, cada vez que esto ocurría, ellas entraban a sus novios a la casa.



Las autoridades sospechan que fue alguno de ellos, o ambos, quienes aprovecharon que estaban solas y las atacaron. Habrían ingresado buscando un dinero que, sabían de antemano, estaría en ese lugar, y el cual era, al parecer, producto de uno de los negocios del abuelo.

🚨 Hallan sin vida y con signos de violencia a dos hermanas de 18 y 21 años de edad en su vivienda, en el barrio Villa Mayor, localidad Rafel Uribe Uribe. Autoridades ofrecen hasta $ 10 millones de recompensa por información sobre el doble homicidio.

Esto explicaría el desorden que funcionarios del CTI y la Policía encontraron al ingresar a realizar el levantamiento de los cuerpos. También el dinero habría desaparecido.

Las pistas

Los signos de violencia que presentaban los cuerpos de las víctimas, ambas con heridas de arma blanca y moretones en brazos y piernas, indicarían que hubo una pelea y en la que ellas trataron de defenderse.



Sin embargo, EL TIEMPO pudo establecer que ningún acceso a la casa estaba violentado, por lo que el ingreso a la residencia se dio por confianza, y no con el uso de la fuerza. No obstante, hay un elemento vital para la investigación que podría determinar que este caso que impactó a la ciudad se resuelva pronto.



Este diario supo que el equipo especializado que se integró entre funcionarios de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación está haciendo un barrido de las cámaras de seguridad de seis manzanas a la redonda de donde ocurrió el doble homicidio, en la diagonal 40 sur con carrera 33.



En una de las imágenes obtenidas en estas labores, uno de los familiares habría identificado al novio de una joven asesinada. También se aclaró que fueron dos los agresores. En la investigación son claves las entrevistas que están haciendo los investigadores a los vecinos.



Por ahora se descarta que este hecho se haya generado por algún negocio del abuelo de las víctimas. Sin embargo, las autoridades no desestiman esta ni otras hipótesis que han surgido.

“La Policía de Bogotá ha establecido un equipo del más alto nivel, funcionarios de policía judicial que, en compañía de un fiscal, acompañarán la investigación; segundo, un manejo de la escena y del lugar de los hechos y labores de vecindario a través de un componente técnico”, explicó el coronel Necton Borja, comandante operativo de la Mebog.



Además de esto, el oficial explicó que están ofreciendo una recompensa de hasta $ 10 millones para quien dé información valiosa que aporte a esclarecer este doble asesinato. El secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia Distrital, Hugo Acero, rechazó de forma vehemente el crimen.



“Lamentamos el asesinato de dos mujeres en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Un equipo especial adelanta la investigación para dar con los responsables de este doble homicidio”, precisó el funcionario.



Este hecho puso en alerta a los habitantes de la localidad de Rafael Uribe Uribe, que la noche de este martes observaban desde las inmediaciones del inquilinato las labores de los funcionarios de la Fiscalía y el levantamiento de los cuerpos de las hermanas Olmos.

Y no solo por este hecho. Las cifras de homicidios en este sector van al alza. Entre enero y julio del año pasado, en Rafael Uribe hubo 35 muertes violentas, en el mismo periodo de este año fueron 53, es decir, 18 casos más.

