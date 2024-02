Hermana de Laura Acuña denuncia que fue víctima de robo en la calle 80 de Bogotá

Elizabeth Acuña, hermana de la reconocida presentadora de televisión Laura Acuña, denunció que fue víctima de hurto este miércoles, 29 de febrero, cuando se movilizaba en su carro por el corredor de la calle 80 en Bogotá.



Aparentemente, un grupo de hombres que se hacían pasar por vendedores ambulantes habrían montado una escena con la intención de arrebatarle las joyas que llevaba puestas.

"Paso a contarles algo no muy grato que me pasó. Quiero hacer este video para alertar a la gente de lo que está pasando en Bogotá", inició contando la mujer en una grabación que publicó en sus redes sociales.



Según su relato, la robaron por lo menos tres hombres, quienes se hacían pasar por vendedores ambulantes y la atacaron cuando se encontraba atrapada en un trancón.



Habría sido precisamente el estancamiento vehicular lo que habrían aprovechado los delincuentes para montar una escena. Uno de ellos, un adulto mayor, pasó muy cerca del auto y golpeó su espejo lateral, dejándolo mal ubicado.



"Le pedí el favor que lo arreglara, pero siguió de largo", continuó Acuña.



Por tanto, se vio obligada a tener que bajar el vidrio y acomodar el espejo ella misma.

"Entendiendo las alertas con respecto al tema de los robos miré a mi alrededor para asegurarme que no hubiera nadie, pero cuando empecé a bajar el vidrio para arreglar el espejo, de abajo del carro salió un hombre que estaba agazapado, me rasguñó el cuello y me quitó la cadena", explicó la mujer en el video.



Por el raponazo, Elizabeth resultó lastimada en su pecho y cuello, con lesiones que mostró a la cámara.



Elizabeth Acuña Ayala Foto: Elizabeth Acuña Ayala

Luego, los sujetos, quienes aparentaban que vendían bolsas plásticas, huyeron del lugar, mientras que la víctima tuvo que continuar en el trancón.



"Es muy frustrante porque a una cuadra había un policía", lamentó.



Entre tanto, dijo que hacía una alerta a sus seguidores para que tuvieran precaución y evitaran bajar los vidrios del carro en lugares inseguros.



"Si les golpean el carro o si golpean el espejo, no bajar los vidrios porque seguramente estas personas que se hacen pasar por vendedores ambulantes se percataron de la cadenita y articularon todo esto que hicieron de voltear el espejo", alertó Acuña.

