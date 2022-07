La jueza 32 de control de garantías dejó en libertad a Freddy Burbano, el cantante que, supuestamente, habría estrellado su vehículo contra el carro en el que viajaba Karen Molina, una joven de 21 años que murió instantáneamente.



EL TIEMPO habló con la familia de la joven sobre la decisión de la jueza y sobre los avances en el proceso. Katherin Aguirre, hermana de la víctima, señaló que están seguros de que el responsable de la muerte de Karen es Burbano y que no entiende cómo pudo quedar libre.



“Estuvimos pendientes de la audiencia y no entendemos por qué la jueza dice que no se han presentado todas las pruebas. Dicen que no hubo prueba de alcoholemia y nosotros sabemos que sí se le hizo”, señaló Aguirre.



Justamente, para solicitar la medida de aseguramiento de Burbano, la fiscal del caso presentó varias evidencias: fotografías de latas de cerveza, el informe pericial de la clínica forense realizado el 9 de julio, en el que se evidencia que Burbano no permitió el examen de alcoholemia, y el informe de tránsito.



Pero según la jueza, la Fiscalía “no cumplió con la carga argumentativa” para que se le impusiera medida de aseguramiento. “Se debe demostrar satisfacción de los requisitos: inferencia razonable, la participación del imputado en la conducta con evidencias físicas e información legalmente adquirida, y la necesidad de la medida. Sin embargo, no se ha demostrado que el imputado constituya un peligro para la comunidad y no hay nada que nos diga que estando en libertad esta persona pueda evadir el proceso debido a que cuenta con arraigo social y laboral”, señaló la jueza antes de otorgar la libertad.



No obstante, el imputado seguirá vinculado al proceso por el delito de homicidio simple, bajo la modalidad de dolo eventual.



“Ya nada nos va a devolver a mi hermana, pero queremos que por lo menos este señor vaya a la cárcel. Nosotros estamos seguros de que él iba borracho, ese cantante iba con tragos encima y la Policía lo puede confirmar”, agregó la mujer.



Por ahora, la Fiscalía General de la Nación interpuso un recurso de apelación frente a la determinación.



“Quiero enviar un saludo y un abrazo de condolencias para la familia de Karen. Decirles que el proceso sigue, hay cosas en investigación todavía y vamos a estar muy pendientes de todo el proceso. Quiero decir que aquí nada se hizo con mala intención”, señaló Burbano al recobrar su libertad.



REDACCIÓN BOGOTÁ

