Los rostros detrás de los 581 heridos en protestas de Bogotá

La Secretaría de Salud de Bogotá entregó el balance definitivo de heridos y fallecidos en las jornadas de protesta que se han presentado desde el pasado 9 de septiembre en la ciudad.

El informe reúne datos justamente desde ese día hasta las 2 de la tarde de ayer, y fue entregado una vez se verificaron, uno a uno, los centros médicos que atendieron heridos por los enfrentamientos en la capital del país.



En este se contabilizan 581 personas lesionadas, de las cuales 60 (34 policías y 26 civiles) fueron valoradas por equipos de atención prehospitalaria y 305 ingresadas a centros médicos públicos y privados, y 216 policías y otros uniformados resultaron lesionados.



El 70 por ciento de los heridos que ingresaron a un centro médico ya fueron dados de alta. Además, el dato final de fallecidos que reveló la entidad es de nueve personas.



Asimismo, cuatro ambulancias fueron vandalizadas. De los 305 ciudadanos que sufrieron heridas durante las protestas, principalmente las ocurridas las noches del 9 y el 10 de septiembre pasado, 75 fueron lesionados con armas de fuego y 43 con arma cortopunzante, como una uniformada que recibió una puñalada en una pierna en el CAI Venecia (ver nota anexa).



Asimismo, 187 ciudadanos más tuvieron lesiones por otro tipo de circunstancias, como objetos contundentes que los golpearon, caídas en medio del desorden y los desmanes, e incluso hubo casos de atropellamientos, según los testimonios de algunas personas que estuvieron en medio de los enfrentamientos.

“Encontramos otras patologías: el señor que iba caminando y tuvo una fractura, la persona que tuvo un pequeño esguince, la que sufrió un trauma en la espalda, todas esas son las descripciones que tenemos”, dijeron desde la entidad.



Esta información, con los detalles de cada caso que ya fue documentado y debidamente verificado, fue entregada la tarde de ayer en su totalidad por la Secretaría de Salud de Bogotá a la Fiscalía General de la Nación, para que lo incluya dentro de la información que se está valorando para determinar qué ocurrió durante las violentas jornadas.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, añadió durante una declaración pública que realizó la noche de este domingo, en medio de un cacerolazo, que la Alcaldía Mayor de Bogotá también les entregó al presidente de la República, Iván Duque, y al procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, una hora y media de grabaciones en las que se evidenciaría que varios hombres de la Policía Metropolitana de Bogotá dispararon de manera indiscriminada contra los manifestantes.



“A pesar de nuestro esfuerzo e instrucciones precisas para que nunca en una manifestación ciudadana se usen armas de fuego, algunos miembros de la Policía Nacional las usaron y sin duda esa violación a las instrucciones de la alcaldía, a la constitucionalidad, son parte central que explica la tragedia que vivimos”, dijo López.

Angie Arce, madre de tres hijos; bajo riesgo de quedar en discapacidad

Angie Arce, de 23 años de edad, recibió un impacto de bala en su estómago la noche del 9 de septiembre. Foto: Archivo particular

Juan Arce, el hermano mayor de Angie, la invitó a salir a dar una vuelta la tarde del 9 de septiembre para que se despejara. Ella sufre de episodios de ansiedad, así que caminar le hace bien. Viven en el sector de Aures, en Suba, y salieron no muy lejos de la casa. Al regresar, a eso de las 9 de la noche, el caos se había apoderado del barrio.



“Estábamos llegando a la parte de arriba del CAI y vimos una aglomeración de personas agrediendo a la policía a piedra y luego salieron como 20 motos con policías abriendo fuego, en la avenida Tabor con calle 132”, explicó el joven. Añadió que corrió con su hermana, pero que en un momento vio a un joven herido, así que decidió ayudarlo.

Cuando se percató, su hermana ya no estaba. La buscó desesperadamente por la zona hasta que decidió volver a casa, creyendo que estaría ahí. No obstante, no había regresado. Una llamada los alertó, y un taxista la llevó gravemente herida al hospital de Suba.



Una bala ingresó por la parte izquierda del abdomen. La familia denuncia que no ha sido posible obtener información de calidad sobre la salud de Angie. “Necesitamos saber qué va a pasar, puede quedar paralítica. Hay un 100 por ciento de probabilidad de que si pasa esto, quede así. Y esa no es la solución, tiene 23 años, tres hijos, su vida cambia por completo”, lamentó su hermano.

Jessica Lorena Patiño, la uniformada que recibió una puñalada

Jessica Lorena Patiño, se recupera después de ser agredida por manifestantes. Foto: Policía de Bogotá

“¡Se cayeron, se cayeron!”, comenzaron a gritar los manifestantes que protestaban con violencia en los alrededores del CAI de Venecia el 10 de septiembre. Lo siguiente que recuerda la patrullera Jessica Patiño después de que la moto en la que iba con su compañero quedó en el suelo es una turba que les empezó a dar patadas por todo el cuerpo.



La blusa manga corta que lleva puesta deja ver los moretones que le quedaron en los brazos después de esa noche. Iban a ser las 8 p. m., pero el cuerpo de Patiño estaba tan caliente que no sintió la peor parte de ese acto violento.



“Cuando se fueron y logré levantarme, sentí muy hinchada la pierna. Llegaron los compañeros de apoyo y uno de ellos me dijo que tenía una navaja incrustada en la pierna”, recuerda la oficial.



Esa noche, la indignación de la ciudad tras la muerte de Javier Ordóñez en un acto de abuso policial desató una ola de protestas y disturbios que dejó cientos de personas heridas y más de una decena asesinadas. “Yo no era la persona a la que debieron hacerle esto. A nadie tienen por qué hacérselo. El hecho de que yo porte un uniforme no quiere decir que todos seamos iguales”, dice Patiño.



Aunque la familia de la uniformada, según dice, le ha insistido en abandonar la institución tras ser agredida, cuenta que tiene una decisión tomada: “He sido de la Policía cívica por varios años. Por eso ingresé: policía un día, policía toda la vida”.

Julián Sánchez, de 23 años, se debate entre la vida y la muerte

Julián Sánchez, de 23 años, se debate entre la vida y la muerte. Foto: Archivo particular

En el Hospital Simón Bolívar, Julián Sánchez, de 23 años, se resiste a perder la batalla. Un objeto de dos centímetros impactó su cráneo: ya le removieron un poco de masa encefálica y está en la Unidad de Cuidados Intensivos.



Julián no estaba en las protestas, dicen sus amigos. Esa noche del 11 de septiembre, el joven iba camino a recoger unos implementos para hacer un trabajo al día siguiente.



“Él iba a encontrarse con un amigo. Cuando vieron la manifestación, se devolvieron y arrancaron a correr. Parece que el amigo se dio cuenta de que Julián no estaba y cuando se devolvió, lo vio en el piso y que tenía algo en la cabeza. Llegó un agente del Esmad y un paramédico, pero solo le vendaron la cabeza”, le contó Nazly Sánchez, su mamá, a Citytv. El domingo, Nazly



Robert y Henry Valencia, hermanos resultaron heridos en su casa

Henrey Valencia perdió parte de su nariz después de resultar herido cuando estaba en su vivienda. Foto: Alcaldía de Bogotá

Una pareja de hermanos que vive en el barrio Verbenal, de Usaquén, resultó herida durante las protestas. Esto, a pesar de que Robert y Henry Valencia no estaban participando de las manifestaciones y se encontraban en su vivienda.



“Estábamos en la casa, intentando que el gas lacrimógeno no nos afectara. En ese momento empezaron a dispararle al segundo, tercer y cuarto piso de la casa, uno de los tiros le cayó en el pecho a mi hermano”. Este es el relato de Alexis Valencia Conto, un hombre que vivió horas de terror por cuenta de los múltiples disparos que se presentaron en inmediaciones del CAI Verbenal.



“La Policía y el Gobierno dijeron que todas las personas heridas estaban en las manifestaciones, nosotros estábamos en la casa, no queremos que sigan diciendo que ellos estaban en los disturbios. Mi otro hermano, Henry, también salió herido, las esquirlas y los vidrios le quitaron parte de la nariz. A ambos les tuvieron que hacer cirugías en el Hospital Simón Bolívar en donde todavía están hospitalizados.

Afortunadamente están fuera de peligro”, manifestó. Ayer funcionarios de la Sijín visitaron la zona para tomar declaraciones, pero no fueron a su casa para indagar. Henry, quien tiene una herida en su rostro, en conversación con EL TIEMPO manifestó que a él y su hermano, por ser afro, los discriminaron y culparon de ser vándalos. Nada más lejos de la realidad, ya que ellos fueron heridos estando en su hogar.

