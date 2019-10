Usted podría ser el millonario heredero de Rufino José Cuervo

La herencia del filólogo y erudito bogotano Rufino José Cuervo podría estar en manos de cualquier capitalino, si cumple los requisitos.



La Secretaría de Integración Social está en búsqueda de un tipógrafo que esté habilitado, según las normas dispuestas, para recibir una suma de 19'095.150 pesos, que es producto del arrendamiento de este año del inmueble dejado por el señor Cuervo.

De acuerdo al subdirector Administrativo y Financiero de la Secretaría de Integración Social, Marco Antonio Machado, esto se hace en cumplimiento del testamento de Rufino José Cuervo por cuenta del acuerdo Distrital 55 de 1991 del Concejo de Bogotá,



Cada año, desde 1912, se han estado entregando a los tipógrafos bogotanos lo que el erudito les dejó. Por ejemplo, el año pasado se presentaron 14 personas, todas mayores de 60 y 70 años quienes comprobaron tener dicho oficio.

El oficio de tipógrafo ha venido cesando durante el pasar de los años. Con ellos desaparece un conocimiento clave para la memoria de la ciudad.



Por eso uno de los requisitos para poder ser el heredero, es comprobar con los moldes de las letras y con los carteles impresos ser un obrero de dicho oficio.

Así, Integración Social ha dispuesto una convocatoria pública para quienes cumplan con ciertas condiciones. Únicamente pueden participar tipógrafos que sean cabezas de familia, de escasos recursos, y que anteriormente no hayan recibido alguna herencia de este tipo de convocatorias. Las inscripciones son hasta las 10 am del próximo 08 de noviembre, en la carrera 7 # 32 – 16, en el piso 20, de la subdirección de Contratación. Las condiciones para participar pueden consultarse aquí.

En caso dado que ninguno de los participantes cumpla con los requisitos de la última voluntad estipulada en el testamento y en la página de la Secretaría de Integración Social, se realizará una nueva convocatoria.

Los requisitos

DOCUMENTOS

a) Carta de presentación de la postulación solicitud del legado

El participante deberá presentar la carta de presentación de la postulación, según modelo suministrado por la Secretaría de Integración Social en el FORMATO # 1 “Carta de presentación de la Postulación” y los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

La carta de presentación de la postulación deberá ser firmada por el participante



El FORMATO #1 “Carta de presentación de la Postulación” adjunto a la presente convocatoria pública, es un modelo que contiene todas las declaraciones que debe realizar el participante. Por lo tanto, el interesado podrá transcribirlo u obtenerlo en medio magnético. En cualquier caso, la carta que presente el participante, deberá incluir todas las manifestaciones requeridas por la Secretaría.



b) Registro civil de nacimiento o partida de bautizo de la respectiva parroquia eclesiástica

Siendo éste el documento idóneo para probar la condición de bogotano de nacimiento, deberá adjuntar copia legible de la respectiva notaria del círculo de Bogotá. Cabe anotar que las presentes convocatorias sólo podrán participar ciudadanos nacidos en Bogotá. Cuando no se cuente con el citado documento se podrá acreditar la condición de bogotano de nacimiento mediante la copia de la partida de bautizo de la respectiva parroquia eclesiástica.



c) Fotocopia de cédula de ciudadanía



d) Copia de certificación bancaria donde certifique número y tipo de cuenta a su nombre radicada en la ciudad Bogotá.



Nota: La Secretaría Distrital de Integración Social verificará que no haya sido favorecido por éste legado anteriormente.



LOS PARTICIPANTES

Obrero tipógrafo



Los participantes en la presente convocatoria pública deberán acreditar la condición de obrero tipógrafo mediante los siguientes documentos:



. Certificación laboral que acredite su calidad de obrero tipógrafo

. Dos (2), certificaciones de las personas a las cuales les haya prestado sus servicios de obrero tipógrafo

. Documento expedido por autoridad administrativa competente en el cual se acredite su calidad de obrero tipógrafo



Persona natural de escasos recursos



La Secretaría requiere que los participantes en la presente convocatoria acrediten la condición de persona de escasos recursos, para ello deberán aportar los siguientes documentos



. Copia del último recibo de pago de algún servicio público domiciliario del lugar de residencia

. Certificación laboral de ingresos mensuales que no superen más de dos (2), salarios mínimos legales vigentes (SMLV).

. En el evento de encontrarse desempleado deberá aportar copia del SISBÉN en el que certifique que pertenecen al régimen subsidiado o en caso de estar en el régimen contributivo de salud, deberá aportar la respectiva planilla de pago correspondiente al mes de octubre de 2019



Nota 1: Sólo podrán participar en la presente convocatoria las personas de estratos 1 y 2



Nota 2: Cuando se trate de personas pensionadas, deberán acreditar mediante certificación de la entidad que les otorgó la pensión, el valor de la misma, la cual no podrá superar 2 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), para efectos de la presente convocatoria.



Nota 3: No serán válidas las certificaciones expedidas por la misma persona, ni los contratos verbales.



Nota 4: Toda la información allegada será objeto de verificación por parte de la entidad, sin perjuicio de las acciones que pueda incurrir por incongruencias en los documentos o con la realidad.



El incumplimiento de las calidades requeridas o la no presentación de los soportes requeridos generarán el RECHAZO de la postulación, de acuerdo con lo establecido en el legado del señor Rufino José Cuervo. Así mismo cualquier incongruencia con la documentación allegada o que no corresponda a la realidad.



Padre cabeza de familia



Los interesados en participar en la presente convocatoria deberá acreditar la condición de padre cabeza de familia, para ello deberá aportar los siguientes documentos:



• Registro civil de matrimonio o partida eclesiástica de matrimonio, en caso de tener sociedad conyugal vigente. Igualmente se aceptará el documento donde conste la conformación de la unión marital de hecho (declaración extrajuicio de la unión), en caso de existir. Dicho requisito no es necesario para aquellas personas que sean separadas o que estén a cargo de diferentes personas.



• Copia del Registro civil de nacimiento de todos los hijos (bien sean matrimoniales o extramatrimoniales).



• Declaración bajo gravedad de juramento en la que conste las personas que se encuentran a su cargo.



REDACCIÓN BOGOTÁ