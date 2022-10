Según el testamento de Cuervo, los obreros tipógrafos bogotanos de nacimiento, reconocidamente honrados, pobre y padres cabeza o cabeza de familia, que deseen convertirse en herederos de Rufino José Cuervo podrán inscribirse, hasta el martes primero de noviembre de 2022.



Con ella se da cumplimiento a la voluntad testamentataria del erudito Rufino José Cuervo, quien decidió heredar sus pertenencias al tipógrafo que cumpla con los requisitos exigidos por él.



A continuación los documentos que los aspirantes deberán entregar en la Secretaría Distrital de Integración Social (Carrera 7 No 32-16, local 103 oficina de correspondencia).

¿Cuáles son los requisitos?

Calidades de los participantes

1. Obrero tipógrafo

Los interesados en participar en la convocatoria pública deberán acreditar la condición de obrero tipógrafo, mediante los siguientes documentos:



- Copia de la certificación laboral, que acredite su calidad de obrero tipógrafo.

- Copia de dos (2) certificaciones de las personas a las cuales les haya prestado sus servicios como obrero tipógrafo.



2. Persona natural de escasos recursos

La Secretaría requiere que los interesados en participar en esta convocatoria acrediten la condición de persona de escasos recursos, para ello deberán aportar los siguientes documentos:



- Copia del último recibo de pago de algún servicio público domiciliario del lugar de residencia.

- Copia de la certificación laboral de ingresos mensuales que no superen más de 2 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).+



Si se encuentra desempleado deberá aportar copia del Sisbén, en el que certifique que pertenecen al Régimen Subsidiado; o en caso de estar en el Régimen Contributivo de salud, deberá aportar la respectiva planilla de pago correspondiente al mes de agosto de 2021.

📣 Invitamos a todas las personas que ejerzan como obreros tipógrafos 🧐bogotanos a participar para convertirse en el ganador del legado de Rufino José Cuervo. 🏆



Consulta aquí los requisitos ▶️https://t.co/n53ZS4Ui4E pic.twitter.com/nql8eU0t34 — Secretaría Distrital de Integración Social (@integracionbta) October 14, 2022

Para tener en cuenta

- Nota 1: Sólo podrán participar en esta convocatoria, las personas de estratos 1 y 2.

- Nota 2: Cuando se trate de personas pensionadas, deberán acreditar mediante certificación de la entidad que les otorgó la pensión, el valor de la misma, la cual no podrá superar 2 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). Para efectos de la presente convocatoria.

- Nota 3: No serán válidas las certificaciones expedidas por la misma persona, ni los contratos verbales.

- Nota 4: Toda la información allegada será objeto de verificación por parte de la Secretaría, sin perjuicio de las acciones que pueda incoar por incongruencias en los documentos o con la realidad.



El incumplimiento de las calidades requeridas o la no presentación de los soportes requeridos en los tiempos establecidos para generarán el rechazo de la postulación, de acuerdo con lo establecido en el legado.



Nota 5: Es necesario aclarar que solo se deben allegar los documentos anteriormente relacionados y solo estos serán objeto de evaluación.



Padre o cabeza de familia

Los interesados en participar en esta convocatoria deberán acreditar la condición de padre o cabeza de familia, para ello deberán aportar los siguientes documentos:



- Registro civil de matrimonio o partida eclesiástica de matrimonio, en caso de tener sociedad conyugal vigente o el documento donde conste la conformación de la unión marital de hecho (Declaración extra juicio de la unión), en caso de existir. Dicho requisito no es necesario para aquellas personas que sean separadas y que tengan personas a su cargo.

- Copia del Registro civil de nacimiento de todos los hijos (bien sean matrimoniales o extramatrimoniales).

- Declaración bajo gravedad de juramento en la que consten las personas que se encuentran a su cargo.



Nota: la Subdirección Administrativa y Financiera de la Secretaría Distrital de Integración Social verificará que no haya sido favorecido por este legado anteriormente.



REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

