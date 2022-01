El juzgado 13 de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en contra del sindicado de asesinar a un niño de ocho años el pasado 3 de enero, en el barrio El Socorro, en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá.



Héctor Julio Prieto, padrastro del menor Cristian Fandiño, habría propinado dos puñaladas en el cuello y el tórax del niño mientras este dormía, según relató el informe de Medicina Legal, que además reveló que la muerte del menor se dio de manera violenta y en estado de indefensión, lo cual es una de las causales de agravamiento de la conducta homicida, que podría fijar una pena de hasta 55 años para el agresor.

Pese a las pruebas y el cargo de homicidio agravado que la Fiscalía le imputó a Prieto, este declaró que no aceptaría los cargos por los que fue llamado ante la justicia; por el contrario, como lo relató Yésica Lorena Pardo, madre del menor, Héctor Prieto le habría dicho que la culpa de todo lo sucedido era suya: “Usted sabe que yo quería lo mejor para sus hijos, y vea quién tuvo que pagar los platos rotos, por culpa suya”. Estas fueron las palabras de la última conversación entre la madre de Cristian y el supuesto agresor.



De acuerdo con José Manuel Martínez, director seccional de la Fiscalía Bogotá, al material probatorio que tienen las autoridades demostraría que el ataque al menor se efectuó luego de una discusión de pareja entre Yésica Pardo y Héctor Prieto. “El padrastro, descontrolado, al parecer por las intenciones de Pardo de poner fin a la relación, se dirigió a la habitación en la que dormía el niño y su hermana y lo atacó con arma blanca. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, pero falleció por la gravedad de las lesiones”, relató Martínez.



Desarrollo del caso

Da cuerdo con el juez 13 de control de garantías, la conducta perpetrada por el supuesto homicida tendría dos factores de agravamiento, que están estipulados en el numeral 1 y 7 del Código Penal.



En primer lugar, según Fernando Pinzón, abogado especialista en ciencias penales, todo acusado de homicidio que atente contra padre, madre, cónyuge, hijos propios o adoptivos o demás personas que compongan la unidad doméstica será castiga con una pena que oscila entre los 480 y 600 meses de prisión.



Por otro lado, la circunstancia número 7 indica que mientras la víctima esté en estado de indefensión y el agresor se aproveche de tal situación la pena también será de carácter mayor.



Ahora bien, explica Pinzón que, a pesar de que el sindicado se entregó ante las autoridades antes de que se efectuara su captura, para este no se aplicará el principio de oportunidad o beneficios en el curso del proceso penal: “Los jueces deberían tratar este caso conforme al código de procedimiento penal contemplando todas las exigencias para el acusado, ya que el delito fue cometido contra la humanidad de un menor de edad”.



Toda vez que el sindicado en el caso del niño Cristian Fandiño cumple con estas condiciones y que, además, no aceptó los cargos, lo que sigue en este caso es un proceso ordinario donde él tendrá que someterse a un juez de conocimiento para exponer las pruebas que demuestren su inocencia. De no ser así, el juez deberá decidir la culpabilidad y tasar el monto de la condena; luego, un juez de ejecución de penas decidirá la forma en que el acusado pagará por el delito; así lo explicó el abogado Christian David Jiménez.



JONATHAN TORO

@ToroRomeroJ