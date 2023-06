Los vientos bogotanos fueron la inspiración. Sentirse frescos en medio de un sol abrigador, o estar cálidos aun en los momentos más fríos, fueron los elementos que combinó Caterine Londoño, con el apoyo de su mejor socio, su esposo Julio Montoya, para darle vida a Vientu, una marca local que hace alusión al clima variado de la capital, y cuya presencia en el mercado empezó en medio de la pandemia, en el 2020.

“Son chaquetas con colores y combinaciones diferentes. Nacimos durante la pandemia, luego de que perdiera mi empleo y tomara la decisión de inclinarme por aquello que me apasiona: la moda. Trabajamos con madres cabeza de familia y con mujeres mayores, con dificultades para emplearse, pero que tienen sus pequeños talleres en el hogar y cuentan con toda la energía y disposición para trabajar. Actualmente contamos con el apoyo de cinco talleres”, relató Londoño, de 30 años.



Hoy Vientu es uno de los más de 2.300 productores locales que se han visto beneficiados con las más de 111 ferias comerciales realizadas, entre 2022 y lo corrido del 2023, en el marco de ‘Hecho en Bogotá’, un programa encabezado por la Secretaría de Desarrollo Económico, y creado desde julio de 2022.



“‘Hecho en Bogotá’ es una estrategia de ciudad, encabezada por la Secretaría de Desarrollo Económico, con la cual se busca el crecimiento de la economía de la capital colombiana, al tiempo que apoya el talento bogotano y promueve la compra de productos locales de manera presencial y virtual”, explicaron en esta Secretaría.



A través de este programa ofrecen a los empresarios de la capital espacios para comercializar sus productos, como el caso del emprendimiento de Vientu, y a los compradores les brindan una experiencia con la que dinamizan la economía de la ciudad con una nueva forma de comprar y vender talento local.



“Todo es ¡Hecho con amor, hecho en Bogotá! La estrategia nació como un sueño que permitiera una nueva forma de comprar y vender local, gracias a la creación de ferias y espacios estratégicos presenciales y virtuales, bajo un enfoque de priorización poblacional y territorial con el fin de ampliar los mercados y posicionar a nuestros emprendedores. A la fecha, hemos evidenciado que en este programa se destaca la participación femenina, pues el 70 por ciento de las personas beneficiarias de la estrategia son mujeres”, puntualizaron.

El crecimiento, reconocimiento y la visibilidad que ha tenido mi negocio gracias a ‘Hecho en Bogotá’ es gigante. El mejor programa que hay FACEBOOK

TWITTER

El resultado del programa va más allá de las cifras. De acuerdo con Caterine Londoño, creadora de Vientu, lo que ha logrado ‘Hecho en Bogotá’ “ha sido inigualable e invaluable. Yo me siento profundamente agradecida por el apoyo y la visibilidad que hemos ganado con estas ferias. A través de Hecho en Bogotá nos hemos dado cuenta de que nuestros productos gustan mucho. No teníamos ni idea de cómo exponer lo que hacemos. Yo era de las que decía que no vendía ni un limón, pero gracias a estas ferias he aprendido a tanto a desenvolverme que ya me siento una dura hablando hasta con los medios de comunicación”, afirmó.



Tan solo en 2022 se realizaron 67 ferias que beneficiaron a más de 1.500 productores locales, con un registro total de ventas superior a los 1.604 millones de pesos. En lo corrido del 2023, por su parte, se han desarrollado 44 ferias en la cuales los productores locales ya suman ventas netas superiores a los 1.069 millones de pesos.



Un impulso al empresario Como parte de otra ayuda a las mipymes bogotanas, más de 15.629 emprendedores han participado en los procesos de formación, asistencia técnica y capitalización de hasta tres millones de pesos que proporciona el programa de Impulso Local, una estrategia que busca fortalecer los micronegocios o emprendimientos.



El programa Impulso Local se realiza de manera conjunta con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la Secretaría de Gobierno y las alcaldías locales.



Durante el 2021, en su primera edición, el programa benefició a 4.378 personas. Este año se busca impactar a 23.000 micronegocios en formación, de los cuales 16.399 serán capitalizados, gracias a los cupos de la Secretaría de Desarrollo Económico (12.000) y de las alcaldías locales (4.399).



“Este beneficio consta del fortalecimiento en habilidades digitales, comerciales, financieras y blandas; un proceso de asistencia técnica especializada para la elaboración de un plan de inversión a la medida y de acuerdo con las necesidades del negocio, con el fin de que los micronegocios inviertan en bienes que les permitan crecer y aumentar su productividad; también incluye recursos de capitalización y conexiones con el mercado gracias a la estrategia Hecho en Bogotá”, explicaron en la entidad.



Impulso Local es uno de los proyectos más grandes y ambiciosos en la historia de la entidad, con el que miles de emprendedores locales ya han logrado cumplir su sueño de fortalecer el negocio.