Manuela García. “En el peor de los tiempos, cuando todo el mundo daba todo por perdido, cuando decían que debías guardar y ahorrar, yo solo quise darlo todo por las mujeres. Invertir todos mis ingresos en un sueño un poco difuso, sin un equipo, pero con la mejor arma: una aguja de crochet en la mano.

Entrepunto comenzó en busca de un sueño para lograr sacar mi colección de tejido. Desde el 2017 empecé a tejer en forma. Sin embargo, poco antes de la pandemia encontré una maestra del tejido que me invitó a un ancianato donde me aseguró que aprendería. Eso ocurrió, pero no solo me enamoré de este arte ancestral, sino que también me encariñé con cada mujer que se sentó conmigo a contarme sus mejores y hasta más tristes recuerdos en medio de cadenetas.



Cuando llegó la pandemia y a raíz de los distanciamientos fui perdiendo poco a poco el contacto con cada una de estas sabias mujeres. Una falleció, incluso. Me sentí muy triste, estresada, motivo por el cual una amiga me ofreció irme a su finca en Boyacá para tranquilizar mis pensamientos y recuerdos. Allí, me topé con la comunidad campesina de Colombia y me doy cuenta de que es una población muy olvidada. Me encontré con mujeres supernerviosas, deprimidas, pero sin saber que sufrían depresión y ansiedad. En medio de mi plan de vacaciones me di cuenta de que ellas necesitaban ayuda.



Entre tardes de piscina y juegos mañaneros conocí a Claudita, la señora que nos ayudaba en la finca. Ella es una mujer campesina que, de alguna forma u otra, se acostumbró a que sus manos siempre estuvieran dispuestas para el trabajo pesado, nunca se imaginó que podría construir cosas hermosas. Pero al verme siempre con mis agujas de crochet me preguntó si podía enseñarle a tejer y, por supuesto, lo hice. Al final, ya había otras cinco mujeres más aprendiendo.



A finales del 2020 me voy a las veredas a tocar puertas para buscar mujeres y enseñarles a tejer. Así toma vida Entrepunto, una marca con la que ellas han aprendido qué es el tejer y diseñamos productos que consideramos son versátiles para hombre y mujer.



Nuestro lema es: “Estás vistiendo historia, la historia de estas mujeres”.



Somos una marca que busca fusionar la salud mental con el tejido ancestral. Después de ocho meses capacitando mujeres campesinas necesitábamos motivarlas económicamente por los productos que estaban haciendo. Fue entonces cuando empezamos a exhibir nuestros productos en las ferias. En una de esas nos dijeron que participáramos en una feria.



En diciembre de 2022 hicimos parte de una de las ferias de ‘Hecho en Bogotá’ y fue increíble, a la gente le encantó nuestro producto porque es algo nuevo. Ya en este año pasó algo aún más maravilloso, pues nos hicieron una convocatoria para participar en el Bogotá Fashion Week, y ahí estuvimos también en el marco del programa ‘Hecho en Bogotá’. Fue una locura porque el crecimiento de Entrepunto, entre octubre del año pasado y lo ocurrido de este año, ha sido abismal. Gracias a este programa hemos reafirmado que vamos por buen camino. Sin duda, la mejor forma de apoyar el talento local es con este programa”.