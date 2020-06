‘Hay que estudiar para convertirse en maestro cervecero’

Una buena cerveza es un balance de sabores, tiene que ser fácil de tomar, es el disfrute de cada uno de los sorbos y luego, después de esa primera sensación, lograr que se quiera otra. ¡Así es una buena bebida! Esa es la descripción que Pedro Javier Reinoso Bernal, de tan solo 25 años, hace de lo que ahora se ha convertido en su verdadera pasión.



(Le recomendamos: Cómo comprar una bicicleta de segunda sin alimentar el mercado negro)

Y para eso primero tuvo que graduarse de ingeniero químico de la Universidad de los Andes y luego viajar a Berlín (Alemania).



Eso sí, no olvida cómo comenzó su afición por los licores, así esté a kilómetros de su tierra natal, en Miskolc (Hungría), donde hoy vive. “Todo comenzó durante mi época de universidad. Mis gustos musicales y culturales me hicieron inclinar hacia la producción de hidromiel, un trago a base de miel”. Algunos la consideran como la primera de las bebidas alcohólicas que consumió el ser humano y se cree que es precursora de la cerveza.



Pedro es tan entregado a sus gustos que sacó adelante un proyecto en su propio hogar en Bogotá, el mismo que le sirvió para graduarse.

Pedro Javier Reinoso, con solo 25 años, ya es ingeniero químico y maestro cervecero. Foto: Archivo particular.

Ese inicio lo fue llevando por el camino indicado. “Quise seguir aprendiendo sobre la hidromiel , pero al ver que no había cursos al respecto, decidí seguir por el camino de la cerveza”. Ya con esa idea en su cabeza no dudó en presentarse al Instituto Cervecero de Investigación y Enseñanza (VLB) en Berlín, un lugar de tradición fundado en 1883. Su fuente de financiamiento es netamente privada.



Todos los años, en enero, comienza en Berlín el Curso de Maestro Cervecero Certificado VLB, de seis meses de duración. En este se transmiten todos los conocimientos técnicos que se necesitan para el gerenciamiento técnico de una cervecería. “Me gustó mucho que en ese lugar se ha enseñado durante años la tecnología cervecera para industriales y artesanales”.



Pero entrar en este lugar no fue tan fácil, pues le tocaba certificar tres meses de experiencia laboral en la producción de cerveza. “Encontrar ese lugar fue complicado, pero además tenía que demostrar conocimientos básicos en matemáticas, química e inglés”.

(Le puede interesar: Nuevas medidas para el ingreso a centros comerciales en Bogotá)

Así que se puso manos a la obra para conseguir trabajo, y fue el primero en su vida porque antes solo acompañaba a su padre en las labores de la empresa de la familia. “Ahí comencé desde ceros, como aprendiz en cualquier cervecería. Me tocó limpiar pisos y lavar los tanques, no importó que tuviera conocimientos de fermentación de antemano. Fue muy enriquecedor porque me hizo experimentar cada uno de los procesos para la producción de la cerveza, desde cero”. En fin, fue una lección de humildad, y eso lo valora hoy.



Poco a poco les fue demostrando a sus jefes sus conocimientos, hasta que le permitieron ayudar en la producción. “Aprendí demasiado, de procesos automatizados, más reales. Me di cuenta de que lo que hacía en casa, por más que lo hiciera con toda la pasión y conocimiento, no era suficiente y que tenía que dar más de mí, porque cada vez que se cocina, se aprende algo. De cada lote de cerveza se aprende”.



Gracias a esta experiencia pudo entrar al VLB y convertirse en todo un maestro cervecero y luego, después de lograr su cometido, viajar a Miskolc (Hungría), donde actualmente está radicado. “Un sueco, Marcus Tybell, compañero mío del curso que hice en Berlín, me ayudó a conseguir un puesto en ese país. Es uno de mis mejores amigos y me ha apoyado durante todo este tiempo que ha pasado y también en mi formación como cervecero”.



Ahora su proyecto más importante es hacer que la cervecería donde trabaja, Zip’s Brewhouse, siga con el nivel que ha tenido durante sus doce años de existencia y su popularidad continúe aumentando en el competitivo mercado europeo.



Desde que Pedro Javier hace lo que le gusta no ha parado. De hecho, hace poco hizo un curso online básico, por medio de la página de Facebook de la empresa en donde trabaja, enfocado en un concurso que hizo en colaboración con Jameson Distillery. “Entonces en una serie de siete videos mostré un poco cómo es el proceso cervecero y cómo es el paso a paso en el lugar donde trabajo. El concurso se basó en que la gente comprara un kit de materias primas e hiciera en casa una de las recetas que vendemos aquí, llamada Silky Way”.

(Lea también: Cómo deshacerse de objetos y espacios deprimentes en esta cuarentena)

Todos los años, en enero, comienza en Berlín el ‘Curso de Maestro Cervecero Certificado VLB’. Foto: Archivo particular.

Pedro Reinoso quiso contar su experiencia sobre todo para motivar a aquellos jóvenes que se toman en serio este conocimiento. Ser maestro cervecero no es solo disfrutar de la bebida, es compromiso personal, conocimientos científicos y estudio, mucho estudio. Willem van Herreweghe, maestro cervecero de la histórica fábrica Timmermans y profesional con cierta reputación en el mundo de la cerveza, es categórico: “Es una profesión complicada y que requiere una atención específica, un conocimiento en técnica, agricultura y bioquímica, y que debe ser validada con un diploma de ingeniero cervecero o biólogo”.



Pedro sabe que al estar en Europa aún le falta mucho por aprender, pero lo que ha logrado ya le merece brindar con una buena cerveza.



CAROL MALAVER

SUBEDITORA SECCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com