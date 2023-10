Habilitan nueva sede para retirar un carro de patios en Bogotá: esta es su ubicación

La Secretaría de Movilidad de Bogotá inauguró una nueva sede para realizar los trámites de retiro de vehículos de los patios. Con la apertura de este espacio, ahora los conductores cuentan con siete puntos de atención para realizar esta diligencia.



Este nuevo punto de atención queda ubicado en el centro comercial Nuestro Bogotá y reemplaza las actividades de solicitud que anteriormente se realizaban en el Edificio Restrepo.

Patios de carros en Bogotá Foto: David Osorio / Archivo EL TIEMPO

Puntos de atención

De acuerdo con las autoridades, cerca del 44 % de las infracciones contempladas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre pueden llevar a la inmovilización de un vehículo, por lo que hacer el proceso para retirar un carro de los patios puede llegar a ser demorado.



Para facilitar esta tramitología y brindar un servicio más cercano a los ciudadanos, Movilidad ha dispuesto varios puntos de atención en diferentes localidades de la ciudad. Estos son:



- Ventanilla Única de Servicios Engativá (Nuestro Bogotá): Carrera 86 # 55A – 75, L3 – 43, 47 y 51.



- Ventanilla Única de Servicios Puente Aranda (C. C. Carrera): Avenida de las Américas # 50-15 Local A1002.



- Ventanilla Única de Servicios Fontibón 1 (Fontibón Centro): Calle 19 # 99 – 68.



- Ventanilla Única de Servicios Fontibón 2 (C. C. Meridiano 13 del Este): Calle 18 # 77 – 67, Locales 226, 227, 228 y ZC-2A, barrio La Felicidad.



- Ventanilla Única de Servicios Kennedy (Tintal Plaza): Avenida Carrera 86 # 6 – 37, Local 286 – 287.



- Centro De Servicios De Movilidad: Calle 13 # 37 – 35.



- Centro De Servicios De Movilidad Paloquemao: Carrera 28ª # 17a 20.​

Se le recomienda a los ciudadanos que antes de acudir a cualquiera de estas sedes, debe solicitar una cita presencial a través del sitio web de la Ventanilla Única de Servicios. Allí, deberá dirigirse al apartado de 'Trámites'.



Los horarios de atención varían según la sede, por lo que es importante verificar la disponibilidad antes de agendar la cita.



Los conductores tienen que esperar más de ocho horas para que sus carros inmovilizados sean recibidos. Foto: Camilo Cruz / Citynoticias

Costos de retiro de los patios

Si su vehículo ha sido inmovilizado tenga en consideración que deberá cancelar un costo económico para retirarlo de los patios. Estas son las tarifas vigentes para este año en Bogotá:

Bicicletas:

Tarifa día 1: $5.800.

Tarifa día 2: $6.200.

Tarifa día 3: $7.000.

Tarifa día 4 a día 30: $2.400.

Tarifa día 31+: $400.

Patinetas con o sin motor:

Tarifa día 1: $5.100.

Tarifa día 2: $7.000.

Tarifa día 3: $10.900.

Tarifa día 4 a día 30: $1.600.

Tarifa día 31+: $400.

Motocicletas y vehículos similares:

Tarifa día 1: $36.000.

Tarifa día 2: $49.900.

Tarifa día 3: $78.500.

Tarifa día 4 a día 30: $11.300.

Tarifa día 31+: $800.

Vehículos livianos y medianos:

Tarifa día 1: $111.000.

Tarifa día 2: $116.000.

Tarifa día 3: $133.100.

Tarifa día 4 a día 30: $44.500.

Tarifa día 31+: $3.900.

Vehículos pesados:

Tarifa día 1: $308.200.

Tarifa día 2: $322.500.

Tarifa día 3: $369.700.

Tarifa día 4 a día 30: $123.400.

Tarifa día 31+: $10.500.

Tenga presente que es fundamental cumplir con los requisitos y horarios establecidos para evitar contratiempos durante el proceso. Con estas nuevas sedes, la Secretaría de Movilidad busca brindar un servicio más eficiente y cercano a los ciudadanos de Bogotá.

REDACCIÓN BOGOTÁ