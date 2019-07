¿Es exagerada la instalación de 80.736 canecas en Bogotá?

Si hace unos meses el debate en redes y otros escenarios era por la presencia de basura en la calle, hoy la noticia en Bogotá es que hay muchas canecas. Desde el pasado 11 de marzo empezó la instalación de 80.736 cestas distribuidas en 40.360 puntos por toda la ciudad, pero el debate tomó fuerza en los últimos días.

De acuerdo con lo explicado por Yanlícer Pérez, subdirector de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp), ya se han ubicado en la ciudad cerca de 10.000 elementos de estos, principalmente en Usaquén y Suba.

Sin embargo, varias voces han salido a cuestionar, entre otras, los criterios que se tuvieron en cuenta para determinar el número, la distancia entre cada una y los sitios en las que se están ubicando.



“Cuando dicen que van a poner 80.000 canecas, usted no sabe por qué ese número y no 120.000 o por qué en 40.000 puntos; uno se pregunta de dónde se soporta el número de elementos que van a instalar, yo no digo que esté bien o mal, la pregunta es: ¿fueron 80.000 porque esa era la plata que había o porque era lo que se necesitaba?”, cuestionó el urbanista Mario Noriega.



Para el concejal opositor Celio Nieves, independientemente del número de canecas, no se estaría respondiendo de manera acertada a las necesidades de las localidades “porque se están poniendo incluso en vías de barrios donde muy poca movilidad peatonal existe”, señaló.

¿fueron 80.000 porque esa era la plata que había o porque era lo que se necesitaba? FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, el subdirector de la Uaesp fue enfático en señalar que se tuvieron en cuenta las directrices de la cartilla de mobiliario urbano de Planeación Distrital.

“Las medidas de instalación de cestas no son universales, porque la ciudad tiene diferentes necesidades en distintas zonas. Donde hay alta afluencia de peatones priorizamos para que el ciudadano cuente con las cestas disponibles en las menores distancias posibles, y donde es menos la afluencia de público estarán más distantes”, puntualizó el funcionario.



En los puntos de mayor circulación de personas podrían ubicar una caneca cada 25 metros, y en zonas de menor afluencia de peatones, cada 50 metros.



Con todo esto, Bogotá tendrá una caneca por cada 90 habitantes, una cifra que poco se ve en otra ciudad de América Latina o del mundo. Por ejemplo, Nueva York tiene una por cada 318 habitantes y São Paulo, una por cada 92.

¿Quién las paga?

Otra de las dudas que surgieron tiene que ver con quién está asumiendo los costos de la iniciativa. Según la Uaesp, el valor de cada caneca doble de acero inoxidable (una para residuos no reciclables y otra para no reciclables) es de $ 1’839.000. En la entidad aclararon que el 32,08 por ciento es pagado por los usuarios vía tarifa, según lo establecido en la regulación nacional emitida por la CRA, y el 67,92 por ciento restante está a cargo de los cinco concesionarios responsables de la recolección de las basuras en Bogotá.



“El Distrito como tal no ha invertido un centavo en cestas, es una obligación contractual. Una porción de la tarifa cubre una parte de la cesta y el remanente lo cubre el prestador dentro de sus obligaciones”, sostuvo Pérez.



En redes sociales, el debate sigue –algunos apoyan el proyecto, otros sostienen que el número de cestas es exagerado–, hasta la Alcaldía ha participado del mismo para “denunciar tanta gestión”, dice un irónico trino.

El Distrito como tal no ha invertido un centavo en cestas, es una obligación contractual FACEBOOK

TWITTER

Finalmente, más allá del debate, lo que empieza a preocupar es el vandalismo. Información de la Uaesp deja ver que 100 elementos de estos, recién instalados, fueron dañados e incluso robados.



“Este tipo de actos vandálicos los rechazamos, porque cada vez que se deteriora una cesta no es un daño para la Administración, es contra los ciudadanos, porque son un símbolo de limpieza y están a disposición de los bogotanos; cada vez que hay un daño hay un perjuicio para la ciudad”, concluyó Pérez.



Estas canecas estarían siendo vendidas en mercados ilegales y las autoridades ya tienen algunos videos para capturar a los responsables.

REDACCIÓN BOGOTÁ

@BogotaET

EL TIEMPO