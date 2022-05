En medio de una fuerte polémica, el Concejo de Bogotá escuchará este lunes a los tres candidatos que clasificaron en la terna para contralor distrital.



Los ternados son funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR), en cabeza de Felipe Córdoba, y según el concurso de méritos realizado por la Universidad San Buenaventura, sede Medellín, obtuvieron los tres puntajes más altos.



Se trata de Julián Mauricio Ruíz Rodríguez quien tuvo 83,35 puntos; Luis Fernando Bueno González, con 83,2; y Sandra Patricia Bohórquez González, con 82,8 puntos. Ruíz es vicecontralor, Bueno es profesional especializado y Bohórquez es la actual gerente administrativa.



Ellos lograron el mayor puntaje en la prueba de conocimientos, que daba el 60 por ciento del puntaje total, y así aseguraron un lugar en la terna. En dicha evaluación, en orden, obtuvieron 96, 87 y 93 puntos. El primero y segundo puntajes más altos, según expertos y otros aspirantes consultados por este diario y que pidieron no ser citados, prácticamente son imposibles de lograr.



Los otros 40 puntos restantes se distribuyen así: 15 por ciento por formación profesional, otro 15 por ciento por experiencia profesional, un 5 por ciento por experiencia docente y otro 5 por ciento por obras (libros) en el ámbito fiscal.



El hecho de que la terna esté integrada por funcionarios actuales de la Contraloría General ha generado debate incluso en el mismo cabildo distrital. Uno de quienes cuestiona la terna es el concejal Carlos Carrillo, quien afirma que "son los candidatos del contralor general".



Pero, además, se conoció una recusación contra ocho concejales que tendrían a sus esposas o hermanos o hermanas trabajando o con contratos en la CGR. Los concejales recusados son Samir Abisambra, Andrés Onzaga, Rubén Torrado, Armando Gutiérrez, Germán García, Humberto Amín, Rolando González y Pedro Julián López.



Sin embargo, el pasado viernes, la plenaria del Concejo rechazó las recusaciones, con lo que los cabildantes que tendrían conflicto de interés en la elección de contralor podrán votar por alguno de los ternados. Se espera que la elección se realice este martes.



Por eso, en la sesión en la que se votaron las recusaciones, el concejal Carlos Carrillo les hizo un llamado a los cabildantes que tienen familiares en primer y segundo grado de consanguinidad trabajando en la Contraloría General para que se declaren impedidos para votar la elección del contralor distrital.



"Es impresentable que la corporación se preste para llevar a cabo una elección que tiene un claro vicio moral y político. Los tres candidatos a la Contraloría Distrital son empleados del contralor general, quien es el jefe directo de familiares y allegados de varios concejales", aseguró Carrillo, quien le dijo a este diario que no votará por ninguno de los ternados, su voto será en blanco.



"En estricto derecho no están inhabilitados porque la Contraloría General es distinta a la Contraloría de Bogotá", le dijo Carrillo a EL TIEMPO, quien, no obstante, aseguró: "la verdad, desconfío cada vez más de esos concursos".



Sobre el proceso de selección de la terna y que algunos concejales tengan familiares en la CGR, el presidente de la corporación distrital, Samir Abisambra, respondió que la actual mesa directiva no tuvo ninguna ingerencia en la elección y contratación de la Universidad de San Buenaventura -proceso que realizó a finales del año pasado la anterior mesa directiva- ni en el concurso y que el proceso es acompañado por la Procuraduría, y que además habían pedido la vigilancia de la Fiscalía.



"Nosotros sólo recibimos la terna y estamos siguiendo el proceso establecido", dijo Abisambra, quien reconoció que él fue recusado porque su esposa, quien es comunicadora, tiene un contrato de 5 millones de pesos con la CGR. No obstante, considera que no tiene ninguna inhabilidad para votar.



"Esperamos que la votación se realice este martes, si no hay más recusaciones", señaló Abisambra, quien dijo no recordar una elección a contralor o personero de la ciudad que no se haya realizado en medio de un ambiente tenso y señalamientos.



A las 9 de la mañana de este lunes los ternados a contralor de Bogotá serán entrevistados por la plenaria del Concejo de la ciudad.



