Desde hace algunos días, los círculos políticos en Bogotá han estado alborotados por un presunto encuentro de la alcaldesa Claudia López con el candidato presidencial de Colombia Humana, Gustavo Petro. Por supuesto, esto ha causado sorpresa por cuanto hasta hace un par de meses había claras diferencias e incluso la bancada petrista en el Concejo de la ciudad ha estado en oposición.

Pero hasta ahora nadie ni del petrismo ni de la Administración Distrital han confirmado se haya dado dicha reunión. Lo que sí se sabe es que ha habido acercamientos y que las relaciones de la Administración Distrital con Petro y personas cercanas a al líder de izquierda han mejorado.



De hecho, la misma mandataria le dijo a Caracol Televisión que le había encomendado a su jefe de gabinete –el hasta hace poco secretario de Gobierno- que buscara al petrismo y que les dijera que "bajaran la guardia".



“Le pedí a nuestro nuevo jefe de Gabinete, Luis Ernesto Gómez, vaya y busque a los amigos del petrismo y dígales que bajen la guardia. Esto no puede ser el nivel de pugnacidad todo el tiempo. Ellos y otras opciones de cambio tienen una gran posibilidad de dirigir el país, pero tienen que dirigirlo inspirando lo mejor, no lo peor de cada uno. Si ellos promueven pugnacidad y odio en la campaña, no van a poder unir y gobernar, si es que ganan. Dígales por favor que yo estoy lista, si de mi parte también hay que bajar el tono, yo lo hago, pero que por favor bajemos el tono. Yo lo mandé a esa tarea y sé que le fue bien, y ahí vamos.



EL TIEMPO pudo confirmar que dichos acercamientos se vienen dando desde hace varias semanas y que eso ha motivado un mejor entendimiento entre la alcaldía de Bogotá y el candidato Gustavo Petro.

El propio Luis Ernesto Gómez le dijo a este diario que “desde hace algunas semanas” se viene dando un “diálogo muy constructivo con distintos dirigentes de la Colombia Humana y el Polo”.



El funcionario explicó que el interés de la administración distrital es “mejorar las relaciones de gobierno y convivencia en la ciudad” y que por eso el mensaje ha sido “que nos permitan elevar el nivel del debate y tramitar de mejor manera las legítimas diferencias”.



Y agregó: “También, que nos permitan tener un diálogo más constructivo cuando haya procesos de ciudad donde tengamos coincidencias”.



Cabe recordar que entre la mandataria y el candidato presidencial de Colombia Humana y sus seguidores hubo varios momentos de tensiones el año pasado. Los últimos tuvieron que ver con las recusaciones e impugnaciones a concejales de la ciudad para impedir la discusión del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el Concejo. La mandataria señaló puntualmente al petrismo.



Y antes de eso la causa de la discordia había sido el apoyo de algunos miembros del petrismo a la primera línea durante las protestas del paro nacional.



Por supuesto, esos acercamientos ha dado origen a interpretaciones y a que algunos políticos aseguren que son pactos de no agresión que buscarían acuerdos electorales en el futuro. Una de esas personas es la concejala de Alianza Verde Lucía Bastidas, quien es cercana al exalcalde Enrique Peñalosa y hoy candidato presidencial y crítica de la administración de Claudia López, quien también es de los verdes.



"Se los dije hace unas semanas, hay pacto de no agresión. Y después acuerdos electorales para Presidencia, en eso están los consejeros. Abran el ojo, como en la campaña pasada ⁦@ClaudiaLopez⁩ apoyará a ⁦@petrogustavo", tuiteó en las últimas horas Lucía Bastidas.



Pero más allá de los acercamientos, en círculos políticos también se viene hablando de supuestos acercamientos entre miembros de la coalición Centro Esperanza, de la que hacen parte la Alianza Verde, y líderes del Pato Histórico. Sin embargo, esto no lo han confirmado ninguno de esos sectores políticos.



Cabe recordar que hace cuatro años, Claudia López, quien después de ser fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, apoyó en segunda vuelta la candidatura presidencial de Gustavo Petro. Sin embargo, durante la campaña de la alcaldía a Bogotá los dividió el inamovible del metro. Pero quería que López apoyara el metro subterráneo pero la hoy alcaldesa se jugó con el proyecto elevado.



