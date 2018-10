Obra de TransMilenio en la 7.ª estaría lista para el 2023

Durante una rueda de prensa en la cual oficializaron que ya se hicieron públicos los prepliegos para la licitación de la troncal de TransMilenio por la carrera Séptima, el alcalde Enrique Peñalosa defendió ese, que es uno de sus proyectos bandera.

“Va a haber menos buses de los que hay hoy, de los tradicionales, pero tendrán cinco veces mayor capacidad y serán buses totalmente limpios ambientalmente, además que serán menos ruidosos”, dijo Peñalosa durante una rueda de prensa con la directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Yaneth Mantilla.

Así se vería la troncal de la séptima en las intersecciones

La Alcaldía reveló imágenes proyectadas de cómo se vería la troncal de TransMilenio de la carrera Séptima en las intersecciones. Foto: Alcaldía de Bogotá La alcaldía reveló imágenes proyectadas de cómo se verá la troncal de TransMilenio de la carrera séptima en las intersecciones. Foto: Alcaldía de Bogotá La alcaldía reveló imágenes proyectadas de cómo se verá la troncal de TransMilenio de la carrera séptima en las intersecciones. Foto: Alcaldía de Bogotá La alcaldía reveló imágenes proyectadas de cómo se verá la troncal de TransMilenio de la carrera séptima en las intersecciones. Foto: Alcaldía de Bogotá La alcaldía reveló imágenes proyectadas de cómo se verá la troncal de TransMilenio de la carrera séptima en las intersecciones. Foto: Alcaldía de Bogotá La alcaldía reveló imágenes proyectadas de cómo se verá la troncal de TransMilenio de la carrera séptima en las intersecciones. Foto: Alcaldía de Bogotá

Mantilla informó que este proyecto tendrá dos calzadas de tres carriles, dos para carros mixtos y uno para TransMilenio. De ciclorruta serán 11 kilómetros.



Aseguró que "de los 300 predios que necesitamos ya ofertamos el 70% y 40 predios ya son de nuestra propiedad”, además, añadió que este proyecto tendrá ocho licitaciones. Es decir, entre ocho empresas se hará la construcción. Tanto el Alcalde como la directora del IDU aseguraron que esta es una forma de garantizar la transparencia en la ejecución y de evitar que los tiempos de entregas se incumplan.



Por su parte, el secretario de movilidad, Juan Pablo Bocarejo, afirmó que se movilizarán cerca de 350.000 pasajeros día, y se espera que la flota sea eléctrica o a gas, con alta eficiencia en términos ambientales.



El costo de esta troncal está previsto en 2,3 billones de pesos y se espera que genere 12.000 empleos. Se invertirán 400.000 millones en predios.



Para la gerente de TrasnMilenio, Consuelo Araújo, este proyecto es "democracia hecha realidad, ya que las personas que usan nuestros servicio, se benefician en ahorro de tiempo y ese tiempo se convierte en productividad".



El alcalde Peñalosa insistió en que una de las demoras para la construcción de esta troncal, es que " desde la calle 70 hasta la 127 está concentrado el poder, la gente con mayores ingresos no solo de Bogotá sino de Colombia, y no quieren que se haga realidad este tramo". Esperan adjudicar la obra en febrero y esta demoraría entre tres y cuatro años para ser entregada.

BOGOTÁ

Síganos en Twitter: @BogotaET y en Facebook: @BogotaET