La Secretaría del Hábitat abrió las inscripciones para la cuarta edición de la Feria de Vivienda 2022, que se hará del 10 al 12 de noviembre, en el Centro de Eventos de la calle 13.



Así, más hogares vulnerables con ingresos de hasta 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes (s. m. m. l. v.) podrán cumplir su sueño de tener vivienda propia.



Los hogares que deseen asistir al evento pueden hacerlo inscribiéndose a través de:

https://suav.habitatbogota.gov.co/forms/oferta-preferente-FV2022-II/.



Al cierre de las inscripciones la Secretaría Distrital del Hábitat validará el cumplimiento de los requisitos para acceder al Subsidio Distrital de Vivienda. Aquellos hogares que cumplan con la totalidad de requisitos recibirán un turno para asistir a la Feria de Vivienda.



"El espacio tiene como objetivo garantizarles a las familias de Bogotá, oferta de vivienda calidad y de bajo costo con Oferta Preferente, el programa de la Secretaría del Hábitat que separa las mejores unidades de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y de Interés Social (VIS) que se generan en Bogotá y asigna un subsidio a hogares con ingresos de hasta 4 SMMLV para facilitar la adquisición de una de las viviendas separadas", explicó la entidad.

¿Cuáles son los requisitos?

- El/la jefe del hogar debe ser mayor de edad.



- La sumatoria de los ingresos mensuales del hogar no debe superar los cuatro SMLMV.



- No ser propietario de una vivienda en el territorio nacional.



- No haber recibido antes algún tipo de subsidio de vivienda.



- No haber sido sancionado en un proceso de asignación de subsidio de vivienda.



- Tener cierre financiero*



*Tener cierre financiero significa completar el precio total de la vivienda nueva a través de subsidios, créditos y/o recursos propios (ahorros).



En esta nueva edición de la Feria de Vivienda 2022 estarán presentes diferentes cajas de compensación familiar, entidades financieras, constructoras y un stand de la Secretaría del Hábitat que brindará información sobre el programa de Educación e Inclusión Financiera.

REDACCIÓN BOGOTÁ con información de la Secretaría de Hábitat.

